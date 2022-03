AMLO acusa que el INE esconde las casillas para la revocación

El presidente López Obrador advirtió que no se quedará callado y aseguró que el INE está escondiendo las casillas.

Regeneración, 16 de marzo de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de violar la Constitución por no informar sobre la revocación de mandato.

«El papel del INE, que viola la Constitución, porque no informa, pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe. Imagínense un instituto que supuestamente debe promover la democracia, dedicado a atentar en contra de la democracia » dijo.

Después, el mandatario aseguró que el INE está escondiendo las casillas y pidió, de manera respetuosa, que se dieran a conocer.

Más tarde, el presidente pidió que no lo fueran a «cepillar» por hablar de esto.

«Y que no me vayan a cepillar por lo que estoy haciendo, porque me veo obligado a hacerlo», añadió.