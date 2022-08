AMLO confirma dicho de Sarkozy: García Luna brazo derecho de Calderón

García Luna más poderoso que Calderón: Sarkozy. Montaje Loret contra Cassez en Netflix. AMLO instruye verificar elementos para desistimiento

Regeneración, 29 de agosto de 2022. El documental Cassez-Vallarta: Una novela criminal, volvió a poner en los reflectores a Felipe Calderón y sus relaciones con el preso Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública.

Y es que se trata ni más ni menos de las declaraciones de el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy quien denuncia la realidad del poder en México en tiempos de Felipe Calderón.

“Sabemos que en este caso en particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente”.

Así tal cual lo dice el expresidente francés en Netflix.

Y desde luego los reflectores mundiales se enfocan al caso.

AMLO

Por su parte el presidente de México subrayó que ya se sabía que el brazo derecho de Felipe Calderón era precisamente García Luna.

Además, dijo que espera que la serie “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal», revele los abusos cometidos.

-“Yo si quiero que a partir de este documental se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia. Era tremendo, todos estos montajes».

Lo anterior subrayó AMLO durante su conferencia Mañanera.

-«Además el acompañar todo esto con tortura”.

Seguidamente aclaró: “…, me han dicho que está bien hecho. Que es un buen trabajo. Una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté”.

Con ese tipo de investigaciones, añadió, se muestra a la sociedad cómo se impartía justicia en el periodo neoliberal.

Sin embargo, aseguró que la tortura ya no se permite.

Por otra parte, AMLO indicó a Carlos Loret de Mola.

Y es que según el mandatario, el también columnista reconoció que “sí supo que estaban torturando a Vallarta. O sea, lo acepta».

-«…, la justificación es que la sociedad estaba muy molesta por la ola de secuestros que había y como había tantos secuestros, pues había permiso para torturar.

-«Tremendo”– subrayó AMLO.

Cargos

Cabe destacar que el presidente instruyó revisar el caso y si hay elementos suficientes pedir a la Fiscalía desistirse.

-“Es lo que tiene que hacer Rosa Icela, y si hay elementos suficientes, pedir a la Fiscalía que se desista, y sí hay forma siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Eso es un procedimiento».

Incluso, subrayó: «En 24 horas se resuelve, pero se va dejando, se va dejando y va transcurriendo el tiempo”.

Foco

Y es que Sarközy gobernó Francia de 2007 a 2012 y el caso Cassez ocurrió en 2007.

Cabe destacar que es conocido que el caso significó un serio conflicto diplomático entre México con Francia, por irregularidades señaladas y documentadas.

Sin embargo, Felipe Calderón insistió en su versión de los hechos, mientras que las autoridades francesas defendieron la inocencia de su connacional.

Por otra parte, Israel Vallarta, el entonces novio de Cassez sigue preso y objeto de vejaciones comprobadas ante miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ahora, con el estreno del documental en Netflix, se difundieron diferentes declaraciones en relación el caso, donde el montaje televisivo para el programa de Carlos Loret de Mola.

Así como el uso parcial del aparato coercitivo del Estado, entre otros señalamientos como la tortura y otras violaciones al debido proceso.