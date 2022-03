AMLO exhibe berrinches de Alazraki y Lilly Téllez sobre el AIFA

El presidente AMLO de nueva cuenta barrió con la oposición que no supera que ya pasó el tiempo de los abusos y hoy las cosas cambiaron, como con el AIFA.

RegeneraciónMx, 23 de marzo de 2022. Tras los comentarios que parecieron berrinches por parte de algunos personajes de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de los comentarios que se siguen generando con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El primero en quedar en la lona fue el publicista Carlos Alazraki quien desde hace varios días, las redes sociales lo exhibieron con sus mentiras de que militares fueron los asistentes a la puesta en marcha del AIFA.

Tras ver el video, el presidente sonrió por el uso de las «fuentes» del publicista sobre el AIFA y destacó «de alto rango, de muy buena fuente. Ya, hasta ahí. ‘Me lo dijo uno de arriba’, o sea, de una muy buena fuente», señaló el presidente.

Sobre Lilly Téllez, el presidente mostró un tuit en el que habla sobre la zona del Área Natural Protegida en Texcoco «‘El primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, un Estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad’. Con todo respeto a los canadienses, como México no hay dos».

A lo que el presidente dijo, «pero esto es… Díganme, aunque no me contesten ahora, se los dejo de tarea. ¿No ayuda esto al proceso de transformación? Son muy buenos promotores del movimiento. Entonces, vamos a seguir adelante trabajando. Y no nos enojemos, porque también esto se escribe con enojo, con coraje y por eso los excesos, los dislates», señaló el mandatario sobre las críticas al proyecto y al AIFA