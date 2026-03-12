Los multimillonarios mexicanos de la lista Forbes, lo que se sabe

Las familias mexicanas que están en los primeros puestos, duplicaron su fortuna entre 2021 y 2026, según la lista de Forbes

Regeneración, 11 de marzo 2026– Este año, hay más mexicanos que nunca en la reconocida lista de multimillonarios de Forbes. El informe, publicado ayer, señaló que 24 empresarios de México poseen una fortuna total de 267 mil 300 millones de dólares, un aumento del 61,4 por ciento en comparación al año anterior.

Acumulación desmedida

Esta cifra supera la cantidad de la deuda externa del gobierno, que en diciembre pasado era de 234 mil 679 millones de dólares.

Carlos Slim Helú encabeza la lista de multimillonarios en México. Su riqueza alcanzó los 125 mil millones de dólares, colocándolo en el decimosexto lugar a nivel mundial.

De acuerdo a la publicación, la fortuna de este magnate, que opera en telecomunicaciones, infraestructura y energía, entre otros sectores, creció un 51 por ciento en un año.

En los últimos cinco años, su fortuna se duplicó, aumentando de 62 mil 800 millones de dólares en 2021 a los actuales 125 mil millones.

Segundo y tercer puesto

Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, quien opera en el transporte ferroviario y el cine, ocupa el segundo lugar.

Su fortuna alcanzó los 67 mil 100 millones de dólares en marzo, lo que representa un 134 por ciento más que los 28 mil 600 millones de 2025, según Forbes.

En el tercer puesto está Alejandro Baillères Gual, propietario de El Palacio de Hierro, la compañía de seguros GNP y una petrolera.

La cantidad de millonarios en México, según Forbes, es la más alta desde que se inició la publicación de la lista en 1987.

Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, Elektra y Banco Azteca, se encuentra en séptimo lugar.

Forbes estimó su fortuna en 3 mil 700 millones de dólares este año.

Esto es 1 mil 200 millones menos que el reporte de 2025, pero todavía más de un tercio de los 12 mil 900 millones de dólares que poseía en 2021.

El mundo

A nivel mundial, Forbes sitúa a Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, como la persona más rica del mundo, con 839 mil millones de dólares.

Larry Page, cofundador de Alphabet y Google, se coloca en segundo lugar, con 257 mil millones de dólares.

La lista establece un nuevo récord al contar con 3 mil 428 empresarios, 400 más que en 2025.

Esto se debe a la expansión de la inteligencia artificial, el crecimiento de los mercados y políticas fiscales beneficiosas.

Estados Unidos y Trump

Estados Unidos lidera con el mayor número de multimillonarios, alcanzando un total de 989, incluidos 15 de los 20 primeros.

China, junto con Hong Kong, se ubica en segundo lugar con 610, e India, con 229, cierra el podio en tercer lugar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se posiciona en el puesto 645, con una fortuna de 6 mil 500 millones de dólares.

Esta cifra es más alta que los 5 mil 100 millones de dólares del año pasado y los 2 mil 400 millones de dólares de 2021.