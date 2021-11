El presidente aseguró que no hay elementos para preocuparse, pues el gobierno buscará reforzar el plan de vacunación para lograr una mayor cobertura

Regeneración, 29 de noviembre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un cierre de actividades ante la nueva variante del covid-19, dijo que hay muy poca información sobre Omicron y la que hay todavía no es confirmada.

Gobierno buscará reforzar plan de vacunación

Sin embargo, aseguró que no hay elementos para preocuparse, pues el gobierno buscará reforzar el plan de vacunación para lograr una mayor cobertura.

“No tenemos ese pronóstico (de cerrar actividades), hemos avanzado mucho en la vacunación, seguimos vacunando y lo vamos a intensificar. Mañana informamos sobre esta variante, decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo una seguimiento que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo”, explicó.

“Tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, no se puede decir ‘las vacunas no sirven’, al contrario, está demostrado que lo mejor son las vacunas, por eso tenemos que seguir vacunando. Nosotros estamos preparados para todo, estamos atentos siempre, cuidando a la población”, agregó.