AMLO: marcha a favor del INE, ejemplo del striptease del conservadurismo

El presidente AMLO celebró que se llevara a cabo la marcha para defender al INE y que más que defenderlo, se trato de una marcha en contra de su gobierno.

RegeneraciónMx, 14 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la marcha para defender al INE fue una marcha para salir a defender los privilegios de antes y dejar en claro que están a favor de la corrupción, a favor del racimo, clasismo, de la discriminacion.

“Quienes marcharon ayer lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes de este gobierno. Lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del racimo, clasismo, de la discriminacion. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas. El mismo Woldenberg que convalidó fraudes electorales. Le voy más a la maestra Elba Esther porque esa no se da baños de pureza», destacó el presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina hizo una larga exposición sobre la marcha y mostró fotografías de los más connotados de la marcha, cuestionando la legitimidad de su demanda.

«Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Lo del INE fue una excusa», destacó el presidente AMLO

El presidente AMLO estimó que fueron alrededor de 60 mil manifestantes. “Si hubieran ido al Zócalo no hubieran sido capaces de llenarlo”.

«Lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Fue muy importante la marcha de ayer, una especie strep tease del conservadurismo en México. Esto es muy bueno. Si no emerge esto se mantiene soterrado”, destacó.

El mandatario consideró que la demanda de los manifestantes es porque no conciben que el voto de Claudio X González valga lo mismo que el de un campesino. «¿Que plantea la reforma?, que no se gaste mucho, porque además que tienen al arbitro, se gastan más que ningún otro país, en la organización de las elecciones que No son confiables, no son elecciones limpias, ni libres y se gastan más de 20 mil millones de pesos».

Con esto, el presidente aseguró que el éxito es que la mayoría de la gente no participó. Finalmente conminó a los opositores a que sigan marchando estos personajes. «¿desde cuándo no marchaba, cuántos años llevaba sin marchar, Roberto Madrazo?, ¿Desde cuándo no marchaba Vicente Fox? ¿Desde cuándo no marchaba Elba Esther Gordillo? se preguntó antes de soltar una carcajada.