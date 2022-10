AMLO: «No soy corrupto, no tengo nada que ver», sobre el caso Pío López

El presidente AMLO habló del caso de su hermano, Pío López Obrador y señaló que no tiene na que ver con la exoneración de la FGR por delitos electorales.

RegeneraciónMx, 25 de octubre de 2022. Tras la exoneración de la Fiscalía General de la República (FGR) al hermano del presidente AMLO, Pío López Obrador sobre a investigación por presuntos delitos electorales, el mandatario dijo que él no tiene nada que ver.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México señaló que se debe de revisar esa situación en caso de que esté mal.

En ese sentido, el presidente AMLO mencionó que si se encontró que el proceso por parte de la Fiscalía en contra de su hermano Pío López Obrador tuvo errores, que se presente una nueva denuncia.

Al ser cuestionado sobre qué diría en caso de ir a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, el presidente destacó que no es corrupto como los otros que lo acusan.

“Ustedes saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia he ido a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que deseo, y como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban ya el Ministerio Público no quería seguir escribiendo”.