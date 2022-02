AMLO opina que hay una crisis mundial en los medios de comunicación

El presidente López Obrador consideró que hay una crisis mundial en los medios de comunicación, ya que hay más decadencia y falta de profesionalismo.

Regeneración, 8 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre los medios de comunicación en la actualidad, especialmente el Washington Post.

El mandatario criticó con sarcasmo que el medio de comunicación tuviera como columnista a Carlos Loret de Mola.

Después, el presidente comparó los trabajos periodísticos de antes con los que se hacen hoy en día.

Más tarde, López Obrador opinó que la crisis en los medios no está ocurriendo nada más en México, sino en todo el mundo.

«Yo siempre he sostenido y es evidente cada vez más de que es una crisis mundial la de los medios, no es nada más el Reforma o los medios nuestros, no. Es general, es una decadencia, falta imaginación, falta periodismo y sobre todo falta ética«, agregó.