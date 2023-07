AMLO pide a “corcholotas” no hacer publicidad excesiva

El presidente AMLO pidió a los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T de Morena a no hacer uso de acciones como la política de antes ya que no funciona.

RegeneraciónMx, 11 de julio de 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a las llamadas “corcholatas” a no contratar publicidad en anuncios espectaculares, ya que considera que no son efectivos y no convencen a los votantes.

Durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que en lugar de gastar recursos en publicidad exterior, lo que realmente funciona es recorrer el país y visitar casa por casa para establecer un diálogo directo con la población.

AMLO expresó su preocupación por los espectaculares de los aspirantes del partido Morena a la presidencia, que se encuentran visibles en varios puntos del país, incluso en tiempos no electorales. Instó a sus seguidores a no seguir los pasos de los conservadores y de Claudio X. González, uno de los líderes opositores al gobierno.

El presidente enfatizó que el uso de este tipo de publicidad no es correcto, aunque sea financiado por los propios candidatos o sus simpatizantes.

La ciudadanía no ve bien estas acciones: AMLO

Si bien admitió desconocer si sus posibles sucesores están contratando anuncios espectaculares, afirmó que si lo están haciendo, no están actuando correctamente. Además, exhortó a los medios de comunicación a informar sobre el financiamiento de los grupos conservadores, como la organización de Claudio X. González, y a revelar cómo se financiará la campaña de Xochitl Gálvez.

El presidente AMLO recordó que en el pasado se usaba la publicidad para engañar a la gente, pero afirmó que ya no se puede engañar al pueblo toda la vida. Considera que las campañas publicitarias y el uso del dinero ya no funcionan, y señaló que los publicistas no conocen las pasiones y los sentimientos del pueblo mexicano, ya que no han recorrido el país ni han hablado con la gente.

En su lugar, el presidente AMLO recomendó realizar un trabajo de contacto directo con la población, casa por casa. Aunque reconoció que esto puede resultar agotador, aseguró que es la mejor manera de establecer un diálogo real con la gente y promover una imagen política auténtica.