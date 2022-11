AMLO reitera que son unos «cretinos, corruptazos, que se vayan los que defienden al INE»

El presidente AMLO señaló que el INE antes IFE no hizo nada ante los fraudes y los ejemplos de ataques a la democracia y los que lo defienden los permitieron.

RegeneraciónMx, 8 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dirigir sus naves contra los que dicen “defender” al Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia.

En conferencia de prensa, el mandatario presentó una serie de ejemplos donde la autoridad electoral ha fallado en contra del interés ciudadano, como el rebase de gastos de campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, en 2012 o la estrategia para concretar el “fraude” en la elección previa de 2006.

“¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan…. a engañar más lejos”, enfatizó en la mañanera de este martes ante una nueva pregunta sobre la reforma electoral que hace ya varias semanas envió al Congreso de la Unión.

Remarcó que en la campaña presidencial de 2012 –donde López Obrador compitió— se comprobó que el PRI rebasó “por mucho” los gastos de campaña, y pese a que se denunció en ese momento ante el INE y el Tribunal Electoral, estos fallaron algo increíble: “¿Cuál fue el dictamen? Que los que habíamos rebasado de tope de campaña éramos nosotros, no el PRI y su candidato, el licenciado Peña.

“Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht, y ahí está la denuncia en la Fiscalía (General de la República) y el encargado de finanzas del PRI –en la campaña— era el que después fue director de Pemex, (Emilio) Lozoya, si por eso está preso. “¿Ese es el INE que defienden?”, subrayó.

La reforma, argumentó, va encaminada a eso, a reformar la institución electoral, que no desaparecerla, para evitar los fraudes como los que se han cometido en el pasado. “Es una vergüenza los fraudes electorales de México, una vergüenza mundial, ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables?”.

Dijo que los convocantes a la marcha del domingo lo que desean es precisamente eso, que el INE siga al servicio de la oligarquía, a quienes desean de un gobierno para todo los sectores, menos para el pueblo.

Se refirió al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “como una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos simularan que en México había democracia”.