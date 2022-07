AMLO responde a Alito Moreno sobre las supuestas amenazas y presiones

El presidente AMLO habló de los dichos de Alito Moreno sobre que lo persigue el gobierno de la 4T y dejó en claro que él no hace esas cosas.

RegeneraciónMX, 27 de abril de 2022. No cabe duda que el PRI y su presidente, Alito Moreno, siguen petardeando ante la exhibida de los audios por parte de Layda Sansores y ahora, el presidente AMLO exhibió las mentiras de este.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que los dichos del presidente del PRI no son ciertas ya que él nunca ha molestado y no molestará a ningún opositor.

“Está en libertad de hacerlo (de salir del país) y nunca va a ser molestado en nada. Los asuntos judiciales esos lo ven las autoridades competentes, no es un asunto mío, yo cuido de que nadie sea perseguido, sea maltratado, siempre he dicho, no es mi fuerte la venganza, no odio, entonces, estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México. Eso es lo que estoy haciendo”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.