AMLO responde a Dina Boluarte; “yo no quiero ser dictador, me voy en 2024”

El presidente AMLO señaló que la ahora presidenta depuesta debería regresar el poder a su legitimo dueño, Pedro Castillo, quien está preso en Perú y ella es una “usurpadora”.

RegeneraciónMx, 15 de mayo de 2023.- Tras los comentarios que lanzara la presidenta depuesta, Dina Boluarte al presidente Andrés Manuel López Obrador, este le respondió sobre sus dicho de que quiere ser un dictador, “ella está usurpando ese cargo”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano apuntó que el que ganó en una elección libre y democrática fue Pedro Castillo

“Que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo. Y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo”, comentó AMLO.

Sobre el tema de la presidencia de la Alianza del Pacífico, López Obrador indicó que él no puede entregarle a Boluarte la estafeta ya que “ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú”, ademas de que mientras ella se mantenga en la presidencia, no lo hará.

“No, esa fue la opinión también del presidente. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico”, señaló AMLO.

Pedro Castillo fue electo por la gente: AMLO

El presidente criticó que Boluarte, “que fue impuesta”, solo tiene el 25 por ciento de aceptación en Perú y el Congreso de ese país.

Y sobre lo que pasa con Pedro Castillo, el presidente AMLO dijo que está en la cárcel “por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú, y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo”

“Entonces tienen injustamente encarcelado al presidente nada más por su origen popular, y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú, como lo están haciendo”, destacó.