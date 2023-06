AMLO responde a Francisco Céspedes; “no siento ningún agravio”

Sobre las declaraciones de Francisco Céspedes, quien dijo que el presidente AMLO debería morirse, el mandatario respondió de esta manera.

RegeneraciónMx, 19 de junio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del cantautor Francisco Céspedes, quien expresó su desacuerdo por la invitación a Miguel Díaz-Canel a las celebraciones patrias en México.

El mandatario destacó la importancia de respetar diferentes puntos de vista, incluso aquellos extremos, y rechazó que le afecte el deseo de muerte expresado por Céspedes.

“No quiero que se agreda a nadie, así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Cuando me faltan al respeto la gente se molesta, así son estas cosas y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación”, destacó el presidente AMLO.