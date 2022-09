AMLO propone reunir a Belinda y Nodal para concierto gratuito en el Zócalo

AMLO aprovechó para hacer la invitación a otros artistas como Christian Nodal y Belinda para que ofrezcan un concierto



Regeneración 26 septiembre 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el concierto de Grupo Firme haya reunido a mas de 200 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Además, aprovechó para hacer la invitación a otros artistas como Christian Nodal y Belinda para que ofrezcan un concierto.

AMLO también contó que el domingo se asomó por uno de los balcones de Palacio Nacional para ver la presentación de Grupo Firme.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron desde la mañana y no se movieron para no perder lugar”, dijo el presidente.