Anaya recibió de la FGR la carpeta de investigación en su contra

La FGR entregó la carpeta de investigación al abogado Eduardo Aguilar Sierra y consta de medios electrónicos, como memorias y discos compactos

Regeneración, 1 de septiembre de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la defensa del excandidato presidencial Ricardo Anaya una copia de la carpeta de investigación que judicializó en su contra por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.

Entregan información a su abogado

La información se le entregó al abogado Eduardo Aguilar Sierra y consta de medios electrónicos, como memorias y discos compactos.

Aguilar Sierra dijo desconocer el contenido de la información, por lo que comenzará a analizar el caso e investigarlo para preparar la defensa del ex candidato presidencial, quien fue citado a comparecer el próximo 4 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

“Un dato que me llamó mucho la atención es que no se encuentran las hojas numeradas de manera foliada. En la mayoría de las carpetas de investigación hay un ejercicio consecutivo de la hoja 1 a la N, pero en esta ocasión no hay un ejercicio consecutivo”, detalló el abogado.

Carpeta consta de 5 tomos y anexos

Aguilar Sierra dio a conocer que la información entregada consta de cinco tomos con anexos.

“Pudimos ver que no hay nada en contra del señor Anaya porque es una carpeta que contiene a diversas, evidentemente es una investigación vinculada con diversas personas físicas y contiene información de algunas áreas de investigación que tienen que ver con personas físicas vinculadas con esta causa penal”, mencionó.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene ubicado al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, en Texas, Estados Unidos.

Información de El Universal señala que un Juez de control que el excandidato presidencial se encuentra en Estados Unidos. La Fiscalía informó que Anaya salió en un vuelo desde principios de julio y no se reportó su retorno a México.

El pasado 26 de agosto, en una audiencia que presidió Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, los fiscales enteraron a Ricardo Anaya que se judicializó la carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Esto por la denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien reveló un supuesto esquema donde se entregó dinero a legisladores federales panistas para que aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Anaya votó a favor de la Reforma Energética

En la denuncia que Lozoya presentó a la FGR en 2020 señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como la constructora Odebrecht en Brasil.

Las diligencias ministeriales, señalan que dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo; cantidad que le entregó en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014.

La FGR aseguró que Ricardo Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado.