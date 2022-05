Andrés García sufrió fuerte caída en su casa; se niega ver a médicos

Andrés García dio a conocer que sufrió una terrible caída en su domicilio; el actor mostró las lesiones con las que terminó

Regeneración, 4 de mayo de 2022. El actor Andrés García sufrió un fuerte accidente al interior de su domicilio en Acapulco, por lo que decidió documentar cómo se siente.

El actor quien fue galán de telenovelas dio a conocer a través de su canal de YouTube que en estos días sufrió una brutal caída.

De acuerdo con la narración de Andrés García, el accidente lo sufrió mientras seleccionaba uno de sus sombreros de su perchero.

«Son cosas que le pasan a los artistas por andar distraídos, uno de los ganchos de los sombreros se me enganchó aquí, en esa costilla justo encima del corazón y es la que más me duele»

Durante las imágenes, el actor mostró un enorme hematoma que tiene en la zona debajo de las costillas. Asimismo relató que sus rodillas le jugaron mal.

«Estoy muy fregado porque estoy en una época en que las rodillas porque se me aflojan y me caigo (…) si me recupero no me quiero volver a caer otra vez»