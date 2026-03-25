Ante las recientes demoras en aeropuertos, Trump envía a ICE

Los vuelos se han retrasado y los tiempos de espera rebasan las 4 horas. El republicano manda a ICE, medida que supone ayudará
Regeneración, 24 de marzo 2026– Tom Homan, el encargado de la frontera en la Casa Blanca, hizo público que Estados Unidos enviará desde mañana lunes agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para ayudar a aliviar la carga de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos empleados no han recibido salario desde febrero.
Medida
En una conversación en el programa «State of the Union” de CNN, Homan aseguró que esta medida permitirá que la TSA «cumpla su tarea».
Ayudará a que la ciudadanía estadounidense pase por los aeropuertos de la forma más rápida posible, cumpliendo con todas las regulaciones y protocolos de seguridad.
El presidente Donald Trump dio a conocer esta decisión excepcional mediante un post en redes sociales el domingo por la mañana.
El mandatario afirmó que ya había ordenado a ICE que se presente en los aeropuertos este lunes:
ICE en aeropuertos
«Estoy deseando la llegada de ICE el lunes, y ya les he indicado: ‘¡Prepárense! ‘», afirmó.
Trump había advertido el sábado que enviaría estas fuerzas si los demócratas no aprobaban financiamiento para la TSA.
Ellos se oponen a esto como una forma de protesta por la dura política migratoria del partido republicano.
Homan especificó este domingo que los agentes colaborarán con la TSA «en tareas que no requieren habilidades especiales».
Actividades
«Hay actividades que podemos realizar para liberar a los funcionarios de la TSA de tareas no imprescindibles, como vigilar una salida.
De este modo, ellos pueden regresar a las máquinas de escaneo y facilitar el paso de las personas más rápidamente», explicó.
«No me imagino a los agentes de ICE revisando las máquinas de rayos X, porque no tienen entrenamiento para eso», comentó.
El viernes, el Senado rechazó, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cierre parcial
El DHS ha estado en cierre parcial durante cinco semanas y tanto la TSA como las agencias de inmigración dependen de él.
Más de 300 empleados han dejado sus puestos desde el 14 de febrero por la falta de pago de salarios, según el DHS.
Informes de medios estadounidenses indican que las ausencias no programadas han aumentado el doble.
Los demócratas se oponen a cualquier tipo de financiamiento para el DHS hasta que se realicen modificaciones en la forma en que el ICE efectúa redadas en contra de migrantes.
Esto surgió tras la aparición en redes sociales de varios videos de enfrentamientos violentos.