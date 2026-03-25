Ante las recientes demoras en aeropuertos, Trump envía a ICE

Los vuelos se han retrasado y los tiempos de espera rebasan las 4 horas. El republicano manda a ICE, medida que supone ayudará

Regeneración, 24 de marzo 2026– Tom Homan, el encargado de la frontera en la Casa Blanca, hizo público que Estados Unidos enviará desde mañana lunes agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para ayudar a aliviar la carga de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos empleados no han recibido salario desde febrero.

🇺🇸✈️🔴 Agentes de ICE comienzan a arrestar migrantes en aeropuertos: así esposaron a una mujer frente a su hija en San Francisco



Una mujer de habla anglosajona pedía en repetidas ocasiones a los hombres identificarse con su número de placa, alegando que se trataba de un arresto… pic.twitter.com/TUQl1iIAQc — Milenio (@Milenio) March 24, 2026

Medida

En una conversación en el programa «State of the Union” de CNN, Homan aseguró que esta medida permitirá que la TSA «cumpla su tarea».

Ayudará a que la ciudadanía estadounidense pase por los aeropuertos de la forma más rápida posible, cumpliendo con todas las regulaciones y protocolos de seguridad.

El presidente Donald Trump dio a conocer esta decisión excepcional mediante un post en redes sociales el domingo por la mañana.

El mandatario afirmó que ya había ordenado a ICE que se presente en los aeropuertos este lunes:

🇺🇸¡ATENCIÓN!

Mañana agentes del ICE (¡sí, los de inmigración!) entran a saco en al menos 14 aeropuertos principales por orden directa del presidente Trump y su hombre fuerte, Tom Homan (el zar de la frontera).



Mientras tanto, Chuck Schumer y los demócratas siguen bloqueando el… https://t.co/X2s9qyXvM5 pic.twitter.com/gDd1ixUOWb — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 22, 2026

ICE en aeropuertos

«Estoy deseando la llegada de ICE el lunes, y ya les he indicado: ‘¡Prepárense! ‘», afirmó.

Trump había advertido el sábado que enviaría estas fuerzas si los demócratas no aprobaban financiamiento para la TSA.

Ellos se oponen a esto como una forma de protesta por la dura política migratoria del partido republicano.

Homan especificó este domingo que los agentes colaborarán con la TSA «en tareas que no requieren habilidades especiales».

Agentes de #ICE están en 14 aeropuertos de #EEUU para "ayudar" con el control de multitudes, mientras la TSA enfrenta un número creciente de llamadas de emergencia por parte de sus agentes durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.



El senador por Nueva Jersey,… pic.twitter.com/JOpjFAP9bd — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 23, 2026

Actividades

«Hay actividades que podemos realizar para liberar a los funcionarios de la TSA de tareas no imprescindibles, como vigilar una salida.

De este modo, ellos pueden regresar a las máquinas de escaneo y facilitar el paso de las personas más rápidamente», explicó.

«No me imagino a los agentes de ICE revisando las máquinas de rayos X, porque no tienen entrenamiento para eso», comentó.

El viernes, el Senado rechazó, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

🚨Trump envía agentes del ICE a los aeropuertos para frenar el colapso total.



El presidente Donald Trump ordenó el despliegue inmediato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos de Estados Unidos a partir de este lunes 23 de… pic.twitter.com/9UQOhu2cUj — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) March 24, 2026

Cierre parcial

El DHS ha estado en cierre parcial durante cinco semanas y tanto la TSA como las agencias de inmigración dependen de él.

Más de 300 empleados han dejado sus puestos desde el 14 de febrero por la falta de pago de salarios, según el DHS.

Informes de medios estadounidenses indican que las ausencias no programadas han aumentado el doble.

Los demócratas se oponen a cualquier tipo de financiamiento para el DHS hasta que se realicen modificaciones en la forma en que el ICE efectúa redadas en contra de migrantes.

Esto surgió tras la aparición en redes sociales de varios videos de enfrentamientos violentos.