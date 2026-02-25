Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. revocaría restricción a Cuba

Se reanudarían los envíos de petróleo. El gobierno no tiene autoridad de gravar a países que exportan a Cuba: abogado

Regeneración, 24 de febrero 2026– La Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) ha dado un veredicto que, en efecto, elimina la orden ejecutiva que amenaza con tarifas adicionales a cualquier nación que envíe petróleo a Cuba, permitiendo así que países como México reanuden sus exportaciones a la isla.

Investigación

Esta información fue proporcionada por los periodistas estadounidenses Jim Cason y David Brooks, quienes colaboran con La Jornada.

«La semana pasada, la SCOTUS determinó que los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Trump fueron establecidos de forma inconstitucional», comentan los periodistas.

La Corte Suprema había decidido que el gobierno del republicano no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) para imponer tarifas.

Como consecuencia de este fallo, Trump se vio obligado a firmar una orden ejecutiva que finaliza la imposición de diversos impuestos.

Tarifas

Así como a las advertencias de tarifas adicionales bajo esa legislación.

Cason y Brooks indican que «entre las advertencias que debieron ser eliminadas está la de

sanciones a países que envíen petróleo a Cuba».

Esta fue planteada en una orden ejecutiva firmada el 29 de enero.

Alertaba sobre tarifas adicionales “sobre bienes importados a Estados Unidos que son producto de cualquier otra nación…

…que directa o indirectamente vende o de otra manera otorga cualquier petróleo a Cuba”.

Fallo

La Casa Blanca ha mencionado, tras este fallo, que recurrirá a otras leyes para justificar la implementación de un impuesto global del 15 por ciento.

«No se ha propuesto un reemplazo para los impuestos sobre países que se atrevan a enviar petróleo a Cuba.

Por lo tanto, esa advertencia ya no es válida», según comentan expertos, señala la investigación.

“La amenaza de tarifas a México por el envío de petróleo se basaba en la Ieepa.

Corte Suprema

No obstante, la Corte Suprema fue clara al declarar que dicha ley no permite al presidente

imponer tarifas.

“Eso correspondería al Congreso” de Estados Unidos, explicó el abogado José Pertierra.

Durante más de cuarenta años, Pertierra ha trabajado en casos de política hacia Cuba en

tribunales estadounidenses.

“Las resoluciones de la Corte Suprema son la ley más alta del país y anulan las órdenes ejecutivas del presidente.

Por eso, México podría exportar petróleo a Cuba sin temor a tarifas impuestas por Estados Unidos debido a su decisión soberana”, enfatizó.