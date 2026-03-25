Hija de El Mayo Zambada Obtiene Suspensión Legal

Mónica Zambada y «El Patas» reciben protección judicial ante posibles operativos. Jueza federal frena detenciones

Regeneración, 24 de marzo de 2026.– Mónica Zambada García y Omar Oswaldo Torres obtuvieron una suspensión de plano legal. Una jueza de distrito otorgó esta medida cautelar a favor de los quejosos.

La protección legal impide cualquier acto de desaparición forzada contra ambos individuos. También prohíbe explícitamente la tortura, el destierro y la deportación inmediata.

La demanda de amparo fue interpuesta el pasado 19 de marzo en Sinaloa. El recurso legal se presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Culiacán.

Esta acción legal coincidió con intensos operativos de la Secretaría de Marina. Las fuerzas federales ejecutaron diversos cateos en inmuebles ligados a Los Mayos.

Alcance de la Medida Cautelar

La jueza Mariana Aramburo Rojo otorgó la medida para proteger a los implicados. Ella ordenó que «cesen los actos reclamados de los que pudieran ser objeto los quejosos».

La resolución busca evitar detenciones que carezcan de una orden de aprehensión previa. Esta garantía constitucional protege la integridad física de los familiares de Zambada.

El fallo judicial establece límites claros para el actuar de las fuerzas armadas. La suspensión es una respuesta directa a la presión policial en la región.

Evitar la incomunicación de los solicitantes es prioridad para la autoridad judicial. El documento legal asegura el debido proceso para la hija del capo.

Procedimiento en Caso de Captura

La juzgadora advirtió escenarios específicos si ocurre una detención en flagrancia. Las autoridades deben «ponerla inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente».

Este traslado debe realizarse sin demoras injustificadas por parte de los captores. La seguridad jurídica de Zambada García queda bajo supervisión del juzgado federal.

El plazo para definir su situación jurídica será de 48 o 96 horas. Dicho tiempo se aplica si el caso se vincula con delincuencia organizada.

La autoridad ministerial deberá consignar a la detenida ante un juez competente. Este protocolo evita que la hija de El Mayo permanezca retenida ilegalmente.

Operativos y Reacción Legal

El operativo de la Marina buscaba desarticular facciones del Cártel de Sinaloa. Las acciones militares generaron una reacción jurídica inmediata por parte de los abogados.

Mónica Zambada busca blindarse ante posibles abusos de las fuerzas de seguridad. El entorno familiar de Ismael Zambada utiliza recursos legales para frenar capturas.

La situación en Culiacán permanece tensa debido a la presencia de marinos. La suspensión judicial representa un obstáculo para las detenciones preventivas directas.

Zambada García y El Patas mantienen su libertad bajo este amparo vigente. El sistema de justicia federal analizará el fondo de la demanda presentada.