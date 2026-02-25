Sheinbaum analiza acciones legales por dichos de Musk

Lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Gran mayoría reconoce a fuerzas armadas y nuestro trabajo de todos los días: Sheinbaum

Regeneración, 24 de febrero de 2026. La presidenta Sheinbaum reveló que analiza opciones legales luego de los dichos de Elon Musk relacionándola con el narco.

Y es que como se sabe Musk publicó en X una reacción tras la muerte del Mencho, que ha sido respondida en redes por el público mexicano.

Dice

El 23 de febrero, el dueño de X publicó mensajes afirmando que Sheinbaum «solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel».

Como se indica las declaraciones tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el «Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otra parte, dijo que el castigo para Sheinbaum sería «un poco peor que un plan de mejora del desempeño» (Performance Improvement Plan o PIP).

Es decir, Musk usó un sarcasmo ácido proveniente de la cultura corporativa de sus empresas. En dos sentidos.

Por una parte, el significado corporativo (PIP), que en el mundo de los negocios, especialmente en empresas tecnológicas como Tesla o X, un PIP es el paso previo al despido.

Se trata de un documento formal donde se le dice a un empleado que su trabajo es deficiente y que, si no mejora en un plazo corto, será liquidado. Para Musk, un PIP es una sentencia de salida.

En tanto que por otra parte, Musk sugiere que Sheinbaum no es una líder independiente, sino una «empleada» de los cárteles.

Al decir que su castigo sería «peor que un PIP», Musk implica que: Si ella no cumple con las órdenes de sus supuestos «jefes» (los cárteles), la consecuencia no sería un simple despido laboral, sino algo violento o mortal.

“Ya no saben ni qué inventar”: Sheinbaum analiza acciones legales contra Elon Musk tras señalamientos de vínculos con el narcotráfico. pic.twitter.com/EGTRLsZv86 — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) February 25, 2026

En síntesis, insinúa que el nivel de control y amenaza del crimen organizado sobre la presidencia es absoluto.

Interroga

Desde luego la respuesta de la presidenta que calificó los señalamientos como «absurdos» y «sin sustento», esto, durante su conferencia Mañaneras del Pueblo del 24 de febrero

La declaración luego que la prensa observara que sobre la muerte del Mencho hay versiones que ya rayan en lo ridículo, desde la ignorancia y a veces hasta de la desde la distancia.

Así, un periodista citó seguidamente la versión de Pedro Ferriz que dice que a Nemesio lo mataron en el traslado… hasta lo dicho por Musk.

«¿Cómo responde a esto? Porque una cosa es que -con mucho respeto- lo diga Pedro Ferriz en sus trincheras a que lo diga uno de los hombres más ricos del mundo desde la red X, que es una de las más contaminadas y más tóxicas de del planeta».

El pueblo, lo importante

Ante la pregunta, la respuesta: «Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo estánviendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad».

Atajó que la gran mayoría de la gente reconoce «el trabajo de las fuerzas armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días».

«…,, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos».

Este absurdo de que el narcogobierno. Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más. «Entonces se cae por sí solo el todas estas ya no saben ni qué inventar».

Nuestra bandera es más que un símbolo; es la representación de la grandeza de México, de su historia, de unión, esperanza y memoria sagrada de quienes dieron todo por la patria. Todas y todos debemos sentirnos orgullosos. pic.twitter.com/q9rAI7tG8C — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 25, 2026

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó el ridículo: «La verdad, da hasta risa, leerlos a los comentócratas»:

«Que si es por una cosa es por una cosa… si antes era abrazos…, no balazos… que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia organizada»…

En síntesis «puro invento», acotó intensamente.

«Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos, pero hay mucha hipocresía en ellos, muchísima hipocresía…»

«Entonces, lo que nos importa a nosotros es las y los mexicanos, su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable».

Y sentenció: «Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí»