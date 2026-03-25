«Seríamos ingenuos si no nos preparamos»: Viceministro cubano

El Gobierno cubano afirma que la isla está preparada para protegerse ante una posible agresión militar de Estados Unidos

Regeneración, 24 de marzo 2026– En una entrevista con el programa ‘Meet the Press’ de la cadena estadounidense ‘NBC’, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, comentó que sus Fuerzas Armadas están “preparadas para ser movilizadas” si llegara a ocurrir una operación por parte de EE. UU.

Algo lejano

Sin embargo, expresó: “La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos».

Carlos Fernández de Cossío también mencionó que cualquier indicio de que el Gobierno cubano esté dispuesto a negociar sus características en las conversaciones con Estados Unidos es incorrecto.

En el mismo sentido, esta semana el presidente Díaz-Canel ha pedido unidad en diversos eventos.

Se encontró con líderes políticos de izquierda de América Latina y Europa, como el laborista británico Jeremy Corbyn.

Asimismo, se ha mostrado junto a personalidades destacadas de su sector, como el músico Silvio Rodríguez.

Grave situación

Por otro lado, Fernández de Cossío dejó en claro que la situación en la isla “es muy grave”.

«Esperamos que este boicot no se prolongue para siempre», enfatizó en la entrevista con ‘NBC’.

En las últimas semanas, el discurso del Gobierno de Donald Trump contra Cuba ha incrementado.

El republicano mencionó que sería un “honor” para él “tomar” el control de la isla.

Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que “si residiera en La Habana y perteneciera al Gobierno, estaría preocupado».

Crisis energética

La isla caribeña está enfrentando una severa crisis energética, debido a la falta de combustible.

Este sábado, el Ministerio de Minas y Energía reportó un nuevo apagón total.

A pesar de esto, Vicente O’Levy, quien lidera este ministerio, aseguró que durante este domingo se ha restaurado parte del suministro eléctrico en el país.

A raíz de la crisis energética, en las últimas semanas han ocurrido varias manifestaciones de ciudadanos contra los apagones en distintas áreas del país.

Medidas

Además, el Gobierno ha implementado algunas medidas, como reducir la jornada laboral a cuatro días en las administraciones y empresas estatales.

Se ha impulsado el teletrabajo, establecido restricciones a la venta de combustible, y reducido la oferta de servicios de autobuses y trenes.

También ha habido cierres temporales de ciertos establecimientos turísticos.

Transición energética

A largo plazo, el Gobierno asegura que está trabajando en la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables.

Esto se hace con el fin de disminuir la dependencia de las importaciones de combustible.

Díaz-Canel ha anunciado el incremento de instalaciones de paneles solares en diferentes regiones del país, buscando aprovechar el clima de la isla.