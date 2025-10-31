Anuncian Carrera México Imparable Raíces de Fuego 2025

Durante la mañanera de hoy se presentó la próxima carrera de medio maratón de México Imparable Raíces de Fuego
Regeneración, 31 de octubre 2025– Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto México Imparable, compartió cómo hacer el registro para participar en la carrera, que se llevará a cabo el 7 de diciembre y tendrá como punto de salida el Zócalo capitalino.
Registro
El registro es a través del sitio oficial mexicoimparable.com, puedes participar con toda tu familia. El inicio será a las 5:30 am y terminará después de las 12:00 del día, según el portal.
El próximo 7 de diciembre la Ciudad de México será sede del medio maratón México Imparable Raíces de Fuego, que rinde homenaje a la cultura mexica.
La salida y meta serán en el Zócalo capitalino; habrá modalidades de 5, 10 y 21 kilómetros.
Ruta
La ruta de Raíces de Fuego será un recorrido por algunos de los sitios representativos de la capital.
Los 10 mil corredores que participarán pasarán por puntos como:
Tlatelolco, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Rivera de San Cosme, Calzada México-Tacuba, la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa y la Glorieta de las Mujeres que Luchan.
Evento
Este evento es parte de México Imparable, cuyo objetivo es fusionar la identidad cultural y el deporte, además de fomentar la inclusión de las comunidades originarias y de atletas indígenas.
Cabe señalar que en la organización del evento participa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y representantes de seis estados del país.
Habrá muestras de artesanías, actividades culturales, así como danzas tradicionales.
Respeto y reconocimiento
Los organizadores destacaron que esta carrera no solo busca fomentar el deporte, sino también el respeto y reconocimiento a las comunidades originarias y su papel en la construcción de México.
También presentaron la playera conmemorativa y la medalla oficial que recibirán los corredores que concluyan la ruta.