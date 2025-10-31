10º Gran Desfile de Dia de Muertos en Reforma, altar en el Zócalo

Más de siete mil participantes, carrozas monumentales, comparsas, catrinas y música. Encabeza Canto de Sol y piedra a 700 años de la fundación de Tenochtitlán

Regeneración, 31 de octubre 2025– El décimo “Gran Desfile de Día de Muertos” se realizará este sábado 1 de noviembre y recorrerá avenida Reforma hasta la magna ofrenda en el zócalo. Este año abrirá con un carro especial que conmemorará los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

Desfile

El desfile partirá desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, a las 2 pm, dirigiéndose a la Plaza de la Constitución.

Incluirá a más de siete mil participantes, carrozas monumentales, comparsas, catrinas y música.

La carroza monumental que abrirá el desfile con unas 200 personas alrededor estará a cargo del Taller El Volador y se titula “Canto de sol y piedra”.

Incluirá una réplica del Templo Mayor, al centro un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal en un islote, en alusión al ‘mito fundacional’ del pueblo mexica;

Y a Quetzalcóatl la “Serpiente Emplumada” al frente. Según el INAH, representa al dios creador, el señor de la aurora y la serpiente nube de lluvia.

#ProgramaciónEspecial | ¡Es hora de recordar! 💀🌼



Disfruta del Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en la #CDMX, un espectáculo de arte, cultura y tradición que te hará sentir la esencia de México. 🎭



A partir de las⏰14:00h

Sábado 1 de noviembre



📺14.1📱@mxplus_tv… pic.twitter.com/qR6xRbNCmg — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 31, 2025

“Quetzalcóatl dio al hombre el maíz, el pulque y el calendario, lo que lo convirtió en una deidad común entre diversas civilizaciones mesoamericanas.

En la cultura maya, Quetzalcóatl se hace presente a través de la imagen de Kukulcán o ‘Serpiente emplumada’.

Sus mayores vestigios se encuentran en Chichén Itzá y Mayapán”, según se lee en la Mediateca del INAH.

Este carro será –sin duda– el más significativo del desfile en este 2025 por la centenaria conmemoración en la capital mexicana.

Posiblemente una de las últimas actividades del gobierno capitalino y federal respecto a esa fecha.

Carroza

El trabajo de la carroza correrá a cargo de El Volador, taller de artes plásticas con sede en Iztapalapa.

Ha participado en esta celebración año con año desde 2015.

Cuando la producción del cineasta Sam Méndez rodó en pleno marzo un ‘desfile ficticio’ de Día de Muertos para el filme “007: Spectre” sobre la calle de Tacuba;

Con el Palacio Postal, la Plaza Manuel Tolsá, el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería como escenarios.

Un cuadrante que para los amantes del Centro Histórico capitalino es uno de los más bellos luego de la Plaza Mayor.

Así, desde 2015 se realiza el Gran Desfile de Día de Muertos que muchos capitalinos estiman por la ‘fiesta’ visual que conlleva.

Mientras que otros aún tienen dudas por el legado hollywoodense que implica.

Sobre el carro por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, Rubén Cardozo (@rubenvolador en Instagram)…

…coordinador y diseñador de producción del taller de plástica El Volador, afirmó que es la segunda vez de manera consecutiva que abren el desfile.

Macario fue la primer cinta mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Joya nacional y representativa del Día De Muertos.



"Hay que tener consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos"#DiaDeMuertos pic.twitter.com/3nz7sX0lT0 — Iván Estrada (@Estradamyers) October 30, 2025

Y en el caso del carro monumental de este año se trata de un trabajo que busca mostrar simbolismos entre el pasado y el presente cuyo proceso les tomó tres semanas de labor.

Cultura

“Queremos llegar a los rincones de nuevas generaciones y poder desarrollar creatividad y emoción respecto a nuestra cultura.

Hay 25 personas trabajando en diseño, construcción, haciendo fibra de vidrio, escultura, pintura, muchos procesos».

“Llevamos tres semanas en la producción, en este taller.

Somos multidisciplinarios pero no significa que seamos especialistas en una cosa, a veces está uno arriba de otro ayudando mutuamente, tenemos maestros específicos del área, pero estamos en todo”.

Respecto los detalles de “Canto de piedra y sol”, dijo:

“Vamos a tener una fiesta, porque construir es divertido pero más llevarlas a la realidad.

Y todavía más que las personas se diviertan con nosotras, van a haber 200 personas alrededor de este carro, habrá una batucada.

Es una fiesta pero sin dejar lo tradicional atrás.

Tradicional y actual

“No se trata de llevar un carro a exponer nada más, sino de lo tradicional y actual, y generar ideas para desarrollar nuestro país desde la parte creativa”.

La Secretaría de Cultura capitalina informó que el Día de Muertos 2025 tendrá 414 actividades en las 16 demarcaciones con entrada libre.

Están llevándose a cabo desde el pasado 25 de octubre y continuarán hasta el domingo 2 de noviembre.

La programación incluye además de la popular Ofrenda Monumental en el zócalo; la ópera fílmica “Cuauhtemóctzin”.

A propósito de los 500 años de la muerte del tlatoani mexica, que muchos consideran se trato de un ‘magnicidio’;

Trabajo de representación del músico Samuel Máynez Champion con funciones el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a las 19 horas en la Plaza Mayor;

El ‘Gran Desfile de Día Muertos’ este 1 de noviembre; así como las mega ofrendas de distintas demarcaciones.