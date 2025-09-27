Apagón en la península de Yucatán, esto se sabe

Paulatinamente se restablece el servicio en la Península de Yucatán y que afectó a más de millón y medio de usuarios

Regeneración, 26 de septiembre 2025– Millones de habitantes y visitantes en los tres estados de la Península de Yucatán sufrieron las consecuencias de un mega apagón, que vino a complicar el tránsito y aumentar el riesgo de accidentes ante la falta de semáforos.

La CFE restablece servicio eléctrico en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras una falla registrada durante trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión.



Nuestro personal continúa trabajando para normalizar al 100% el suministro en la región, en coordinación… pic.twitter.com/fsZtglsFiD — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

En Mérida, los habitantes se sorprendieron cuando, poco después de las 2 de la tarde, se suspendió la energía eléctrica.

Reportes en redes sociales de Diario de Yucatán confirmaron la afectación en toda el área, sin que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informase el origen de la interrupción de la energía.

Mérida

Usuarios reportan el apagón desde Caucel, Pensiones, Nueva Alemán, Gran San Pedro, Plan de Ayala Sur, entre otras.

La falta de luz vino a trastornar las actividades comerciales.

Solo aquellos negocios que tienen sistemas de alimentación eléctrica de refuerzo pudieron mantenerse operando de manera parcial.

Sin embargo, en la gran mayoría hubo un freno a las operaciones, sobre todo en los cobros que requerían pagos electrónicos.

Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

De igual manera, hubo complicaciones en el tránsito vehicular, debido a la suspensión del funcionamiento de semáforos.

Riesgos de accidentes se estaban viviendo al momento de esta edición en varios sectores de Mérida, en especial en avenidas donde a las 2 de la tarde comienza el “pico” del tránsito.

Cancún

En Cancún numerosas zonas como la Supermanzana 102, la 211 y áreas cercanas a Nichupté enfrentaron apagones totales.

Provocaron el cese de operaciones en comercios, centros comerciales y en la movilidad urbana, debido a la suspensión de la señal de semáforos.

La afectación se extendió a otras ciudades de Q. Roo, como Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres y Chetumal.

En estas ciudades también se reportaron interrupciones en la telefonía móvil, principalmente en redes de Telcel.

Policías guían transito

Se supo que en Mérida y Cancún, entre otras ciudades de la Península, fueron desplegados policías en avenidas y cruceros para guiar el paso de vehículos.

La afectación también estuvo presente en ciudades como Tekax, Valladolid, Tizimín, Progreso, así como Ciudad del Carmen, en Campeche.

De igual manera, las comunicaciones se vieron afectadas por la falta de energía.

Millones de afectados

De acuerdo con el censo del Inegi de 2020, en la Península había 1.493,795 hogares habitados.

Yucatán sumaba 658,085; Quintana Roo, 575,489, y Campeche 260,221.

Todos estos son los que sufren actualmente la falta de energía.

Antecedente

Este apagón masivo se suma al ocurrido en marzo pasado, cuando la zona sureste del país también vio afectado el suministro de energía eléctrica.

Fue el lunes 24 y tuvo impacto en Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En aquella ocasión, se informó que ocurrió tras falla en el suministro de gas natural que alimenta a las centrales generadoras de electricidad.

Apagón en curso

El apagón de este viernes ocurrió aproximadamente a las 2:20 de la tarde y hasta el momento de esta publicación, ya se había extendido más de una hora.