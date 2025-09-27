Abuchean a Netanyahu en la ONU por genocidio en Gaza

Netanyahu también mandó un mensaje a Hamás, y dijo que podrán vivir si liberan a los rehenes israelíes que siguen en Gaza

Regeneración, 26 de septiembre 2025– Decenas de delegados de distintos países abuchearon y se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.

Sala vacía

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

📹🇨🇴 Con Dignidad por Gaza, La delegación de Colombia se retira de la Asamblea General de la ONU durante la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

🗣 "No podemos legitimar con nuestra presencia un discurso que justifica la guerra y la ocupación. pic.twitter.com/RGDJrWNl2t — Julio Cesar Esquea (@JulioTFC80) September 26, 2025

Se desconoce si hubo un acuerdo previo entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta por el genocidio en Gaza, que sumó a cerca de un centenar de delegados.

BREAKING: Dozens of delegates walked out of the #UN General Assembly today as #Israeli PM Netanyahu addressed world leaders, underscoring Israel's deepening isolation amid the #Gaza conflict. @CBCNews pic.twitter.com/CKRONI9nBx — Samuel Walker 🇺🇸🇨🇦 (@samuelwalker98) September 26, 2025

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos –reconocibles por las kipas de los hombres…

…y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes- habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General…

…donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Aplausos para contrarrestar

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores.

De algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana.

Netanyahu, addressing the empty UN seats:

"You were supposed to laugh."



Such a desperate pariah. pic.twitter.com/6VmVpbup2m — Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) September 26, 2025

En paralelo, había convocada en el centro de Nueva York una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad.

Judíos en NY

Nueva York pasa por ser la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel.

Pero la guerra de Gaza ha representado una fractura incluso entre la población judía tradicionalmente incondicional de Israel.

Estado palestino es ‘una locura’: Netanyahu

El primer ministro insistió ante la Asamblea que Israel no reconocerá un Estado palestino,a pesar de que diversos países procedieron con esa medida.

“Es una locura y no lo haremos”, recalcó y agregó que no cometerá un “suicidio nacional” haciéndolo.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, explicó.

Añadió que hacerlo sería “recompensar a los fanáticos que apoyaron” el 7 de octubre.

Genocidio

Sobre Gaza, Netanyahu afirmó que la acusación de genocidio, que respalda una comisión de la ONU e investigan tribunales internacionales…

…“es falsa” y negó también que en la Franja haya hambruna, como ha confirmado un índice reconocido internacionalmente.

Recordó la matanza de Hamás y cómo muchos países apoyaron a Israel, un apoyo que fue perdiendo a medida que avanzaba su ofensiva.

Cambio de posición

Netanyahu criticó que países que primero expresaron su apoyo a Israel ahora critican su ofensiva en Gaza.

“Con el tiempo, muchos líderes mundiales cedieron. Se rindieron ante la presión de unos medios de comunicación sesgados..,

…de sectores islamistas radicales y de turbas antisemitas”, opinó al respecto.

Pero defendió la necesidad de su actuación militar allí, que ahora se centra en invadir la capital Gaza, echando a su millón de habitantes.