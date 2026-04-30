Apuñalan a dos hombres judíos en Londres: condena Starmer

Starmer se compromete a actuar tras el evento calificado como un «incidente terrorista»; el sospechoso fue arrestado

Regeneración, 30 de abril 2026– Las fuerzas del orden en el Reino Unido están averiguando un apuñalamiento que ocurrió en el norte de Londres como un «incidente terrorista» tras el ataque a dos hombres judíos en Golders Green, una zona con una notable comunidad judía.

🚨ATAQUE ANTISEMITA EN GOLDERS GREEN🇬🇧



Hoy en Golders Green, al norte de Londres, dos judíos fueron perseguidos y apuñalados por el hombre que ven en el video con un cuchillo. Las víctimas, un hombre de unos 70 años y otro de unos 30, fueron tratadas por el servicio médico de… pic.twitter.com/jKZCwY8dvJ — Karina Mariani (@KarinaLMariani) April 29, 2026

Condena

El primer ministro británico, Keir Starmer, lideró una enérgica condena política ante el ataque y llamó a una reunión de emergencia del gobierno.

Después de la reunión del comité Cobra, Starmer comentó: «El gobierno está tomando medidas en materia de seguridad, cohesión y lucha contra el extremismo.

Pero, por supuesto, es nuestra responsabilidad coordinar la respuesta inmediata a este terrible ataque y garantizar la seguridad», añadió.

Luego, subrayó la importancia de aumentar la protección para las comunidades judías:

🇬🇧🇮🇱 | Dos personas fueron apuñaladas en Londres por un hombre que intentaba atacar a ciudadanos judíos. El agresor ya fue detenido. Tras el hecho, el Gobierno israelí exigió al Reino Unido medidas más enérgicas para proteger a su comunidad. pic.twitter.com/CpljDxslxg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 29, 2026

Seguridad

«Es nuestra responsabilidad garantizar que [las comunidades judías] se sientan seguras.

Es nuestra responsabilidad abordar de raíz el antisemitismo y el extremismo», declaró, «y eso es lo que haremos».

La policía ha informado sobre la captura de un hombre de 45 años tras supuestamente intentar apuñalar a los uniformados.

Las dos víctimas, de 76 y 34 años, se encuentran en condición estable en el hospital.

ÚLTIMA HORA: La policía británica justifica el atentado terrorista cometido hoy contra dos judíos en Londres.



Comandante de la policía británica: "Este hombre sufre de problemas mentales…" pic.twitter.com/obUhHwJKee — Isaac (@isaacrrr7) April 29, 2026

Terrorismo

El subcomisario Laurence Taylor confirmó que el asunto está siendo tratado como un ataque terrorista.

Indicó que la unidad antiterrorista está trabajando en conjunto con los servicios de inteligencia para averiguar los vínculos y las razones del ataque.

El rey Carlos III manifestó su gran preocupación, mientras que las agencias de seguridad y los grupos comunitarios están intensificando las medidas de protección.

El rabino principal Ephraim Mirvis reconoció a las víctimas del apuñalamiento, usando sus nombres en hebreo, como Nachman Moshe ben Chaya Sarah y Moshe Ben Baila.

#ElFinancieroTV | 2 hombres judíos fueron apuñalados en un barrio al norte de Londres; autoridades lo vinculan con un hecho terrorista.

📺: @sandragrull pic.twitter.com/n1tEuInAvo — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 30, 2026

Oración

«Por favor, únanse a mí en oración por una pronta y completa recuperación de las víctimas del ataque de hoy», dijo.

Los líderes de la comunidad alertaron que la situación se siente «implacable», al tiempo que afirmaron que la vida judía no deberá ser forzada a esconderse.