Trump: Seguirá el bloqueo; Teherán: habrá respuesta «práctica»

Trump dice que bloquear puertos iraníes es «más efectivo que los bombardeos», mientras los precios del petróleo aumentan

Regeneración, 30 de abril 2026– El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el miércoles a Axios que no tiene la intención de levantar el bloqueo de los puertos iraníes, de modo que implícitamente rechaza la reapertura del estrecho de Ormuz para facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

🇺🇸🇮🇷 ÚLTIMA HORA – Presidente Trump:



"El bloqueo es más efectivo que los ataques.



Están asfixiándose como un cerdo relleno.



Y esto se está volviendo cada vez peor para ellos." pic.twitter.com/INDWKDO0uJ — Isaac (@isaacrrr7) April 29, 2026

Bloqueo

«El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno», mencionó Trump respecto a Irán.

«Y la situación va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear».

Irán ha puesto como requisito el levantamiento del bloqueo para reanudar las discusiones.

De acuerdo a diversas fuentes, Irán propuso esta semana un acuerdo que eliminaría el bloqueo en el estrecho de Ormuz a cambio de que se levantara el bloqueo en sus puertos.

Las palabras de Trump del miércoles sugieren que desestimó la oferta iraní.

Precios

El estancamiento ha elevado los precios del petróleo, contribuyendo a la inflación energética en Estados Unidos.

Donde el costo de un galón de gasolina ha superado los 4,22 dólares (1,11 dólares por litro), en comparación con menos de 3 dólares (0,79 dólares por litro) antes del inicio del conflicto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, señaló que Estados Unidos quiere «incrementar la presión económica y la división interna» en Irán.

Prometió que los iraníes «derrotarán este engañoso plan del enemigo» y «lograrán una victoria brillante» en la contienda.

Afirmaciones

Más tarde, el miércoles, Trump volvió a afirmar que su país ha debilitado notablemente las capacidades militares de Irán.

«Les queda muy poco. Tienen algunos misiles, un pequeño porcentaje», afirmó.

Fuera de los bloqueos mutuos en el Golfo, parece que Estados Unidos e Irán están en una situación de impasse respecto al tema nuclear.

Teherán niega tener la intención de desarrollar un arma nuclear, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio en su territorio.

Cruz Roja

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que Araghchi se reunió con Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos civiles de Irán, como escuelas, sitios culturales y hospitales.