Tensión entre Noboa y Petro crece con nuevas acusaciones

Noboa acusa al colombiano de infiltración guerrillera en Ecuador, por su parte Petro dice que el ecuatoriano interfiere en elecciones

Regeneración, 30 de abril 2026– La tensión entre Colombia y Ecuador aumentó nuevamente el 29 de abril, cuando el presidente Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro, su homólogo colombiano, de facilitar la entrada de guerrilleros desde la frontera norte; Petro respondió diciendo que Noboa intenta «agredir las elecciones».

Disputa comercial

Estas acusaciones surgen en el contexto de la fuerte disputa comercial entre ambos países y a poco más de un mes de las elecciones en Colombia.

El derechista, Daniel Noboa, acusó a Gustavo Petro, de izquierda, de alentar la llegada de grupos guerrilleros colombianos a Ecuador a través de la frontera por el norte.

«Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro», indicó Noboa.

«Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos»», añadió Noboa, sin ofrecer pruebas ni detalles.

Acciones legales

Petro ha amenazado a Noboa con acciones legales por sus acusaciones sobre la supuesta conexión con el traficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como ‘Fito’.

Sin embargo, decidió no confrontar en su respuesta inicial y propuso a Noboa una reunión.

«Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras», invitó Petro.

Poco tiempo después, publicó en X una imagen donde su compañero ecuatoriano estrecha la mano del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Injerencia electoral

Ahí hizo su propia acusación: “La alianza Uribe/Noboa intenta agredir las elecciones de Colombia”.

Posteriormente añadió: “Estamos ante el esfuerzo de extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza”.

En la misma publicación, Petro afirmó que “en Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico”.

Luego comentó: “Sabemos que armas y explosivos entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el Cauca (una convulsa región del suroeste colombiano)”.

Plan candado

Como resultado, ordenó un «plan candado», término que utiliza para referirse al incremento de la presencia militar.

Esto pasa en Cali, Jamundí y Palmira, zonas cercanas al Cauca, con el objetivo de «evitar la entrada de armamento».

Esta afirmación vino acompañada de su decisión de imponer un arancel del 30% a los productos de Colombia como represalia comercial.

Impuestos

Tras la respuesta de Petro con medidas similares, Noboa ha aumentado hasta el 100% los impuestos a las importaciones provenientes de aquel país vecino.

El aumento de las tensiones se da en un momento especialmente delicado para Colombia.

Faltando poco más de un mes para unas elecciones generales donde el Pacto Histórico de Petro se juega su continuidad en el poder, con Iván Cepeda como su candidato.