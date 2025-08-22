Aquí no va a pasar nada, Venezuela reta a EE.UU

«Sabemos cómo se llaman, dónde están, qué hacen… porque quien pide sanciones y bloqueos será atacado»: Ministro del Interior de Venezuela

Regeneración, 22 de agosto de 2025. Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, arremetió contra el gobierno de EE.UU yse burló de las veces que se ha afirmado que el régimen de Nicolás Maduro llegará a su fin.

«Aquí no va a pasar nada», afirmó. «Acá, algo que pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Se los hemos dicho una y mil veces», indicó.

Si algo ocurre, desde Venezuela responderán con cosa como bloqueos e invasiones.

«Sabemos cómo se llaman, dónde están, qué hacen… porque quien pide sanciones y bloqueos será atacado«, aseguró Cabello.

Recompensa

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello.

Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Esto, como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, indicó una fuente familiarizada con la operación el miércoles.

Como se sabe el gobierno de Trump aumentó 50 millones la recompensa por «información que conduzca al arresto» de Nicolás Maduro.

Mismo, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Los tres buques equipados con sistema de misiles guiados Aegis se dirigen a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4 mil marines.

Además, EE.UU desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el Cartel de los Soles, una organización criminal.

Drogas

«El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia», dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.

Leavitt describió al gobierno venezolano como un «cartel del narcoterror».

«Y Maduro, según la perspectiva de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de ese cartel que ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia este país», agregó.

Por su parte, Maduro anunció el lunes que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las «amenazas» de Washington.

Diosdado Cabello

En su discurso, Cabello dio marcha atrás hasta la época en que el difunto exmandatario Hugo Chávez llegó al poder en 1999.

El ministro aseguró que en ese momento, el pueblo venezolano se «empoderó» y ha resistido hasta el día de hoy con el régimen que sigue la ideología chavista y continúa rindiendo homenaje al exjefe de Estado.

«Saquen la cuenta de cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó, recojan sus peroles'», dijo imitando a sus detractores y despertando risas en el auditorio.

«Después nadie pide disculpas; nadie dice ‘me equivoqué, me adelante, me dieron el dato que no era'», continuó el segundo al mando en el gobierno de la República Bolivariana.

En ese momento, señaló a los detractores del régimen de Maduro como unos vendehumo.

«A los que caigan ahorita en eso hay que ponerles una medalla, tiene que ser condecoradas con la medalla honor al mérito al pendejo en su primera clase, o medalla, cordón y banda», dijo entre risas.