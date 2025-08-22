EE.UU: Juez frena Diez Mandamientos obligatorio en escuelas

Laicos y religiosos demandaron en contra de la Ley 10 de Texas para que se respete el libre pensamiento en EE.UU

Regeneración, 22 de agosto de 2025. En redes destacan que un juez federal frenó, al menos temporalmente el Proyecto de Ley 10 del Senado de Texas.

Y mismo que requiere que los mandamientos se muestren en todas las aulas de las escuelas públicas del estado, entrará en vigor el 1 de septiembre.

Texas

El juez estadounidense Fred Biery, en una orden judicial temporal bloqueó la aplicación de la norma en varios distritos escolares en las áreas de Austin, Dallas, Houston y San Antonio.

En total cobija a 11 distritos escolares públicos de Texas.

Asimismo se narra que dos días después de la conclusión de una audiencia judicial en San Antonio, Biery dictaminó contra el Proyecto de Ley 10.

Porque «probablemente viola las Cláusulas de Establecimiento y de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda» de la Constitución de Estados Unidos.

Biery falló a favor de 16 familias texanas de diversos orígenes religiosos y no religiosos, quienes demandaron a distritos escolares en las áreas de Austin, Dallas, Houston y San Antonio.

Un juez federal en San Antonio suspendió temporalmente la Senate Bill 10, que obligaba a colocar los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de Texas.



El magistrado Fred Biery aseguró que la medida cruza la línea entre exposición y coerción, subrayando que la… pic.twitter.com/Z5V0mm84TW — Austin Latino (@AustinLatinoTV) August 21, 2025

Los demandantes están representados por una coalición de organizaciones de derechos civiles.

Se trata de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas, Americans United for Separation of Church and State y la Fundación para la Libertad de Religión.

Victoria

En una declaración, Tommy Buser-Clancy de la ACLU de Texas dijo:

«El fallo de hoy es una victoria importante que protege el derecho constitucional a la libertad religiosa de las familias de Texas de todos los orígenes».

Sin embargo el fallo es efectivo sólo para los 11 distritos escolares nombrados en la demanda, incluidos Houston ISD, Cy-Fair ISD y Fort Bend ISD.

Mismos que se encuentran entre los distritos más grandes del área de Houston.

En tanto que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina representa a los distritos escolares, dijo en una declaración que planeaba apelar el fallo de Biery, calificándolo de «defectuoso».

«Los Diez Mandamientos son una piedra angular de nuestro legado moral y legal, y su presencia en las aulas sirve como recordatorio de los valores que guían la ciudadanía responsable», dijo Paxton.

Proceso legal

Dale Carpenter, profesor de derecho de la Universidad Metodista del Sur y experto en la Primera Enmienda, afirmó que una apelación podría ser difícil para el estado.

Leyes similares que exigen la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas, aprobadas en Arkansas y Luisiana , también han sido bloqueadas, al menos parcialmente, por los tribunales.

«Creo que el problema que enfrentará el estado es que el Quinto Circuito [Tribunal de Apelaciones] anuló una ley muy similar de Luisiana el año pasado por motivos muy similares a los que encontró este juez».

Lo anterior, dijo Carpenter.

«Así que esto podría ser una batalla cuesta arriba para el estado hasta que lleguen a la Corte Suprema».

Carteles

Se están donando carteles que muestran los Diez Mandamientos a los distritos escolares del área de Houston y de todo Texas como parte de un esfuerzo que involucra a grupos cristianos y conservadores.

Existe otra demanda interpuesta por un grupo activista de Dallas, el Fondo de Defensa Legal de la Red de Acción de la Próxima Generación.

Misma, que busca bloquear los carteles de los Diez Mandamientos en varios distritos escolares del norte de Texas.

Esta demanda está pendiente en un tribunal federal y nombra como demandados a tres distritos del área de Dallas.

Así como con la Agencia de Educación de Texas y el Comisionado de Educación de Texas, Mike Morath.

Insisten

Por otra parte, Houston Public Media informó que varios grupos cristianos y conservadores han estado trabajando activamente para entregar carteles de los Diez Mandamientos.

Dichas entregas a distritos en los suburbios del norte de Houston y en otras partes del estado.

El Proyecto de Ley 10 del Senado estipula que, si bien las escuelas no están obligadas a proporcionar ni pagar los carteles, no pueden rechazar un cartel donado.

Rebecca Smith, directora ejecutiva de Love Heals Youth, dijo que la orden judicial no la disuadiría de entregar carteles a los distritos no afectados.

E incluso que se están comunicando con «distritos más pequeños» para ver si necesitan carteles.

El distrito escolar independiente de Conroe, ubicado al norte de Houston, no está involucrado en la demanda.

Sin embargo confirmó a Houston Public Media que está “pausando la colocación” de los carteles “hasta que los tribunales proporcionen más orientación”.

Carpenter dijo que hacer una pausa puede ser el enfoque más cuidadoso por ahora.

«Creo que [otros distritos] ya están al tanto de que también podrían estar sujetos a una futura orden judicial si son demandados…»

«…, y creo que sus abogados estarán siguiendo de cerca este litigio y esta decisión», dijo Carpenter.