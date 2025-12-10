Archivos Epstein: Documentos de Ghislaine Maxwell se publicarán

Basado en la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, el juez autoriza revelar documentos de Ghislaine Maxwell en el caso Epstein

Regeneración, 10 de diciembre 2025– Un tribunal estadounidense accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de hacer públicos los documentos del gran jurado en el caso que involucra a Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein. Maxwell se encuentra actualmente en prisión por tráfico sexual.

🔴🇺🇸URGENT : Affaire Epstein. Un juge new yorkais ordonne la publication de documents sur Ghislaine Maxwell. https://t.co/kVy1tqZlGm pic.twitter.com/ixR93NTgvx — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) December 10, 2025

Juez Engelmayer

La orden del juez de distrito Paul Engelmayer, según informó Reuters, indicaba que permitiría la divulgación de los documentos.

Esto, debido a una ley reciente aprobada por el Congreso, la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein.

“Contrariamente a la descripción del Departamento de Justicia, los materiales del gran jurado no revelarían información nueva de ninguna importancia”, escribió Engelmayer.

Además, el juez también declaró que estaba implementando un mecanismo para proteger a las víctimas de la divulgación de material que las identificaría o que potencialmente invadiera su privacidad.

Orden

Esta orden siguió a una similar emitida el viernes por un juez de Florida que permitió la divulgación de documentos en un caso contra Epstein.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el momento de la publicación de los archivos de Epstein no le importaba y ha seguido presentando el asunto como una distracción.

«Simplemente no quiero que los republicanos desvíen la atención de todas las victorias que hemos tenido», escribió en una publicación en redes sociales.

La propia relación histórica de Trump con Epstein ha sido nuevamente objeto de titulares recientes.

Esto, después de que legisladores estadounidenses publicaran más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein.

Algunos de ellos mencionan a Trump y otras figuras prominentes, sin indicar ninguna irregularidad por parte de esos individuos.