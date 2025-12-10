Senegal por reforzar soberanía sobre gas y petróleo

Senegal busca que riqueza generada por gas y petróleo impulse desarrollo y se logre el acceso universal a la electricidad para 2025

Regeneración, 10 de diciembre de 2025. En redes destacan que Senegal planea nacionalizar el proyecto de gas Yakaar-Teranga, operado por Kosmos Energy.

Mismo, estimado como uno de los mayores descubrimientos del mundo en los últimos años, con vistas a satisfacer las necesidades internas de gas, dijo el ministro de Energía del país

Senegal

Al tiempo que se indica que Senegal está considerando la nacionalización de proyectos clave de petróleo y gas como parte de una revisión más amplia de su sector de hidrocarburos.

Sin embargo, se indica en redes que los detalles específicos aún están surgiendo.

El nuevo gobierno, liderado por el presidente Bassirou Diomaye Faye, busca una mayor participación nacional en los recursos energéticos del país.

Por ello, la revisión de los contratos petroleros y gasísticos existentes para asegurar que beneficien mejor al país.

E incluso se indica que esta medida podría llevar a renegociaciones con empresas internacionales que operan.

La empresa estatal de petróleo y gas, PETROSEN, juega un papel central en la estrategia del gobierno para aumentar el control nacional sobre la industria.

Reserva

Senegal ha entrado recientemente en la era de la producción de hidrocarburos con dos proyectos principales.

Esto es, por un parte, el Yacimiento de Sangomar: Un proyecto de petróleo operado por la australiana Woodside, que comenzó a producir en junio de 2024.

Así como royecto GTA (Greater Tortue Ahmeyim), proyecto de gas natural licuado (GNL) ubicado en la frontera marítima con Mauritania.

Mismo, con reservas estimadas en más de 15 billones de pies cúbicos, que comenzó a operar a principios de 2025.

El impulso hacia una mayor nacionalización busca garantizar que la riqueza generada por estos recursos impulse el desarrollo económico.

Asimismo, como se indica, logre un acceso universal a la electricidad para 2025.

Esto es, redefinir los términos de participación para maximizar los beneficios soberanos del gas y petróleo que recientemente ha comenzado a exportar.

Gobierno

Senegal ha enfrentado importantes desafíos de opresión y represión estatal en los últimos años, especialmente bajo el gobierno de Macky Sall,en 2021 y 2024, esta última tras el intento de entonces residente Sall de suspender las elecciones de 2024.

Ahora, Bassirou Diomaye Faye, de 44 años, es el presidente más joven que ha tenido Senegal desde su independencia en 1960.

También es el primer polígamo en ocupar el cargo, lo cual tiene importancia simbólica en el marco de un movimiento de recuperación de los valores culturales autóctonos.

Versiones indican que colidera el gobierno junto con Ousmane Sonko que, siendo en realidad quien aglutina el grueso del apoyo popular, ha sido nombrado primer ministro.

Su ambicioso programa político, autodenominado “panafricanista de izquierdas” y que coloca la lucha contra la corrupción en su centro, goza de una enorme popularidad entre la población joven.

Simetría

El pilar principal de su propuesta es la promesa de desarrollo económico a través de la industrialización y la lucha contra las relaciones de poder asimétricas con Francia y la Unión Europea (UE).

En relación con el último punto, el proyecto político reivindica la renegociación de las concesiones de gas y petróleo a empresas multinacionales.

Así como los acuerdos de pesca con la UE y otras potencias extranjeras, tildados de abusivos por ciertos sectores de la población y ONG como Greenpeace.

Además de esto, el nuevo gobierno ha puesto sobre la mesa reconsiderar el uso del franco CFA, una divisa utilizada por ocho países de África Occidental y que es controvertida por su origen colonial, su vinculación actual con Francia y el tipo de cambio fijo con el euro.

Sin embargo, las juntas militares que gobiernan Malí, Burkina Faso y Níger planean abandonar esta moneda en favor de una nueva y propia.

Es por ello que el nuevo gobierno se ha apresurado a mostrar su compromiso con el proceso de integración de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), aunque señalando

“[…] sus debilidades, y cambiando ciertos métodos, estrategias y prioridades políticas”.

Crece

Thiaroye nous rappelle que la vérité, la justice et la dignité ne s’effacent jamais.



Aux côtés du Président Adama Barrow, du Président de l’Assemblée nationale du Togo Komi Sélom Klassou et du Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, nous avons commémoré le 81ᵉ… pic.twitter.com/PxZlDtfH8t — Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) December 1, 2025

Por otra parte, en cuanto a la industrialización, la premisa principal del programa electoral es el fomento de la explotación de las materias primas, la mano de obra y la expertise local en todo el país (no sólo en la región de Dakar, la capital, que concentra el 80% de la inversión pública).

Esto es, propone la creación, con intervención estatal, de cadenas de valor agrícolas para cambiar un modelo económico demasiado dependiente de las importaciones.

Asimismo, promete la mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores senegaleses, ampliando la zona reservada para ellos a 20 km desde el litoral.

También se contemplan medidas de promoción de empresas locales en detrimento de entidades extranjeras, particularmente en sectores estratégicos.