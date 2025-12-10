Prohíbe la Cámara de Diputados vapeadores en el país

No habrá cárcel por su consumo o portación, pero por comercio o importación de vapeadores, podrían ser hasta ocho años de prisión

Regeneración, 10 de diciembre 2025– El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, a través de una reforma a la Ley General de Salud, bajo el argumento de proteger la salud predominantemente en jóvenes.

Prohibición

Se plantea la prohibición de la comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado y transporte con fines comerciales.

Así como almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos o ‘vapes’, además de cualquier acto de publicidad y propaganda.

Quienes incumplan con dichas disposiciones, tendrán penas de hasta ocho años de cárcel y multas superiores a los 226 mil pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentó una reserva, para que no se castigue con cárcel el consumo y posesión con fines recreativos.

“Si una persona está consumiendo o incluso trae un vapeador, uno o dos cigarrillos electrónicos, no es delito y no va a ser sancionada ninguna persona”.

Declaraciones

La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes dijo que la prohibición de los vapeadores dará pie a un mercado negro, que el crimen organizado aprovechará.

Reyes vapeó en tribuna y llevó un regalo para representar lo que se está entregando a la delincuencia organizada.

“Esto no es salud pública, esto es un regalo del gobierno envuelto para el crimen organizado. Feliz Navidad al crimen organizado de parte de Morena y sus aliados. Ahí les va su aguinaldo”.

El debate subió de tono, cuando el diputado de Morena, Pedro Zenteno, explicó que se aclaró el tipo penal sobre la comercialización de vapeadores y acusó a la oposición de politizar el tema.

“Los que defienden la supuesta libertad, no es así, quedó muy claro en la reserva y actúan de mala fe.

Pero como diría el ilustre Saramago: ´Vayan y envenenen a la puta madre que los parió”.

Dictamen

En el dictamen se explica que alrededor de un millón de personas entre 12 y 65 años usan vapeadores de manera regular, con una edad promedio de inicio en el consumo de 12 años.

De acuerdo con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los vapeadores o cigarrillos electrónicos contienen más de 167 compuestos químicos.

Entre ellos metales pesados como plomo, cadmio y níquel. Se vinculan con efectos cancerígenos, cardiovasculares, neurotóxicos y respiratorios.

Se asocian a padecimientos como hipertensión, arritmias y mayor riesgo de enfermedad coronaria.

También, la inflamación de las vías aéreas, reducción de la función pulmonar y exacerbación de enfermedades como asma, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).