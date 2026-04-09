Argentina reforma la ley de glaciares y favorece a las mineras

Glaciares a la venta: Milei logra victoria legislativa con polémica reforma y se burla de ecologistas que impiden el progreso, según él

Regeneración, 9 de abril 2026– El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves la reforma impulsada por el presidente Javier Milei que permite a las provincias redefinir áreas protegidas de glaciares para expandir la minería.

🚨🇦🇷🚨🇦🇷🚨 ARGENTINA ACABA DE PONER EN VENTA SUS GLACIARES Y PERDER EL CONTROL DE SU MAYOR RESERVA DE AGUA DULCE.



EL GOBIERNO DE MILEI APROBÓ SU NUEVA LEY DE GLACIARES y con esto habilitan la minería en zonas protegidas que podrán explotar, contaminar y vender el recurso… pic.twitter.com/9kI06h70TX — Adrián Ramírez (@_adrianramirez_) April 9, 2026

Aprobada

Pese a protestas y advertencias ambientales sobre el impacto en las reservas de agua, la votación favoreció al ultraderechista, con 137 votos a favor y 111 en contra.

«A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos».

Expresó Milei en un comunicado tras la votación.

El mandatario sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras.

Derrota ecologista

«Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder», celebró.

El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta.

Que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como «el agua vale más que el oro» y «los glaciares no se tocan».

Crisis climática

Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.

Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro.

En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década.

Principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Oposición

Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas.

«No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo».

Dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).

La sanción de la reforma es un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien impuso una flexibilización laboral en febrero pese a reiteradas protestas callejeras.