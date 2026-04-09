Sheinbaum desmiente que Cuba le pidió no divulgar sobre la ayuda

Se publicó falsamente que Cuba quería evitar problemas en la distribución de la ayuda enviada, por alguna acción de la disidencia

Regeneración, 9 de abril 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que son falsos los rumores de que el gobierno cubano haya pedido a México que no revele información sobre las ayudas humanitarias enviadas a Cuba, y destacó que no hay nada que ocultar en relación a este asunto.

🇲🇽 "México es hermano de los pueblos", dijo Sheinbaum al hablar de su apoyo a Cuba pic.twitter.com/IhP3yNHrEZ — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 9, 2026

Transparencia

En su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que México ha actuado con absoluta transparencia.

Añadió que está en disposición a hacer públicos los datos referentes a estas ayudas, especialmente los relacionados con el combustible y asistencia humanitaria.

La mandataria explicó que la polémica surgió tras versiones periodísticas que señalaban una supuesta solicitud de reserva de información sobre estos envíos, lo cual desmintió.

Señaló que México ha proporcionado apoyo principalmente en forma de ayuda humanitaria, como alimentos y recursos, ante la crisis que enfrenta Cuba.

Tradición diplomática

Defendió esta política como parte de la tradición diplomática del país fundamentada en la solidaridad internacional.

Destacó que México continuará brindando apoyo a Cuba, aunque actualmente se haya detenido el envío de petróleo.

Esto se debe a las posibles sanciones arancelarias que Estados Unidos podría imponer.

Según las informaciones de prensa, el gobierno cubano formuló a México la solicitud de mantener en confidencialidad los datos sobre los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a la isla.

Arguyendo que esto evitaría riesgos en la distribución de la asistencia generados por disidentes.

Aclaración de Sheinbaum

Sheinbaum desmintió la acusación y aclaró: “Es falso. Cuba no ha pedido. Además, imagínense cómo nos va a decir Cuba ‘reserva la información’ o cualquier país.

Nosotros tenemos nuestras propias reglas. Es falso que Cuba haya pedido. No, Cuba nunca ha pedido que reservemos la información.

Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información, y en todo caso, si lo pidiera, depende de nosotros si lo publicamos o no.

Nosotros no tenemos nada que esconder, toda la información se puede hacer pública y no hay ninguna razón para ocultarla”.

Supuesta nota diplomática

Así se expresó Sheinbaum el jueves en relación a las versiones sobre esa supuesta petición de reserva por parte del gobierno cubano.

Se menciona que la solicitud cubana se realizó mediante una nota diplomática en la que se proponía clasificar esta información por un periodo de cinco años.

Indicó que, en caso de que esto sucediera, correspondería a México decidir si la información sobre este apoyo a la isla se publica o no, conforme a las regulaciones vigentes en el país.