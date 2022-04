Arleth Terán destroza a la periodista Anabel Hernández; «mi nombre le da de comer»

La actriz de televisión, Arleth Terán, rompió el silencio tras el lanzamiento del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’; «no está fundamentado»

Regeneración, 22 de abril de 2022. La actriz Arleth Terán es una de las celebridades que faltaban para pronunciarse contra el libro ‘Emma y las otras señoras del narco‘ de Anabel Hernández.

A seis meses del lanzamiento del último libro de Anabel Hernández, la actriz de las telenovelas reapareció en los medios para despotricar contra la periodista.

La modelo rompió el silencio sobre la relación que habría sostenido con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’.

La actriz fue cuestionada para el programa ‘Sale el Sol’, donde externó que a Anabel Hernández le faltó sensibilidad al momento de escribir.

«Hacer eco de esas cosas en mi casa no va. Al final del día, la gente no se cree cualquier cosa, pero debe haber un poco de empatía y sensibilidad para las familias»

Por otra parte, Arleth Terán se dedicó a negar y desconocer al narco del cártel de los Beltrán Leyva. Como consecuencia, la actriz arremetió contra la periodista.

En otro orden de ideas, la actriz aseguró que se dio a la tarea de leer ‘Emma y las otras señoras del narco‘, para conocer lo que se mencionó sobre su presunta relación con La Barbie.

Por lo anterior, Arleth Terán acusó que el texto de Anabel Hernández no tiene fundamento a pesar de que se ha dicho que es una periodista seria.

Respecto a si estaría dispuesta a demandar a la periodista especialista en temas del narco, la actriz indicó que no tendría sentido proceder legalmente.

Arleth Terán añadió que el texto no tiene argumentos relevantes lo cual le molestó los señalamientos con el narco.

«Leí el libro, me di a la tarea y en realidad veo que no tiene nada, es pura paja, o sea realmente de los autores no se habla porque al parecer son protegidos o no sé qué historias»