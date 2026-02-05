Arranca Cumbre Mundial de Minerales Críticos en Estados Unidos

Estados Unidos inauguró la Cumbre Global de Minerales Críticos con el objetivo de alinear posturas para disminuir la influencia de China

Regeneración, 4 de febrero 2026 – El Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, inauguró en Washington una cumbre global sobre minerales críticos con el objetivo de construir una alianza estratégica que limite la influencia de China.

“Argentina tiene un gran potencial de minerales críticos”



🇺🇸 EE.UU. organizó una Cumbre de Minerales Críticos en Washington, con representantes de más de 50 países, con el objetivo de “impulsar esfuerzos conjuntos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de… pic.twitter.com/5Jv3xBPkd5 — EcoNews en español (@econewsES) February 4, 2026

Cumbre

Este encuentro internacional, promovido por la administración Trump, reúne a ministros de relaciones exteriores y altos funcionarios de varios países.

Además, se enmarca dentro de una serie de órdenes ejecutivas y documentos oficiales que redefinen la política de seguridad y defensa de Estados Unidos.

En este contexto, la cumbre convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, dará inicio con la presencia del vicepresidente JD Vance.

Asimismo, el cierre estará a cargo del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Alinear posturas

La reunión busca alinear posturas en respuesta al dominio chino en el mercado de minerales críticos.

Los cuales son considerados fundamentales para las industrias militar, tecnológica y energética.

Con claros objetivos estratégicos, el enfoque de Estados Unidos se basa en estudios que señalan la vulnerabilidad estructural del país en este ámbito.

Informes han identificado numerosos minerales críticos cuya cadena de suministro depende en gran medida de importaciones, muchas de ellas bajo el control de China.

Regular importaciones

En este contexto, Trump firmó a inicios de 2026 una orden ejecutiva para regular las importaciones de minerales críticos procesados.

Además, anunció la creación de una reserva estratégica llamada Project Vault, destinada a asegurar el suministro interno.

Doug Burgum

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, mencionó en una conferencia que 30 países desean unirse al grupo de aliados.

Ser parte de los socios en el comercio de minerales críticos con el fin de disminuir la dependencia de China.

Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, indicó que países como Japón, Australia y Corea del Sur se han unido formalmente al grupo.

“Planeamos anunciar hasta 11 acuerdos más esta semana”, afirmó el funcionario estadounidense.