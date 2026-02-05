Informe HRW: Influencia de Trump agrava derechos humanos

Alerta Informe 2026 de Human Rights Watch que la influencia de Trump agrava abusos de derechos humanos en América Latina

Regeneración, 4 de febrero 2026– La influencia del presidente Donald Trump está agravando la situación de los derechos humanos en América Latina, donde los gobiernos perpetran abusos contra migrantes y sus propios ciudadanos, justificando su represión con las políticas de Washington, alertó Human Rights Watch (HRW).

Breaking the authoritarian wave and standing up for human rights is a generational challenge.



Today, Human Rights Watch launches our World Report 2026, documenting the events of 2025. #Rights2026



— Human Rights Watch (@hrw) February 4, 2026

Informe

La organización dio a conocer su Informe Mundial 2026, que evalúa el primer año del nuevo mandato de Trump.

HRW indica que varias naciones de la región han violado los derechos de extranjeros a solicitud directa del gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, otros países han intensificado políticas de seguridad que se basan en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.

“El impacto de la administración Trump ha sido sin duda perjudicial en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Responsabilidad

Goebertus destacó que los gobiernos de la región siguen teniendo la responsabilidad de proteger la democracia y los derechos básicos.

Esto debe hacerse sin importar quién ocupe el poder en Washington.

El informe también señaló que Estados Unidos ha recortado significativamente la asistencia exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes.

Además, El Salvador, Perú y Ecuador han aprobado leyes que buscan cerrar organizaciones civiles y medios de comunicación.

Documento

El documento también advirtió sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a principios de 2026.

Según la organización, esto podría fortalecer al gobierno represor de Venezuela y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.

HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a rechazar los ataques navales estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Estos ataques han provocado la muerte de más de 120 personas, lo que podría considerarse ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

Abusos

En el ámbito migratorio, el informe registró abusos generalizados hacia quienes fueron deportados desde Estados Unidos.

Mientras tanto, Panamá y Costa Rica llevaron a cabo detenciones arbitrarias de ciudadanos de otros países.

El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos ilegales.

Y la República Dominicana incrementó la deportación de haitianos hacia lugares de alto riesgo, lo que podría violar el derecho internacional.

Crimen organizado

El aumento del crimen organizado se reconoce como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región.

El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales dominan el 90% de Puerto Príncipe.

A pesar de la difícil situación, HRW resalta que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un pilar fundamental en la defensa de la democracia.

La organización instó a los gobiernos de la región a apoyar su labor, en lugar de criminalizarla o imponerle restricciones.