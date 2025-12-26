Asfura declarado electo presidente, voto por voto pide Nasralla

EE.UU felicita a Asfura. Candidato Nasralla exige recuento de votos. Diferencia de 0.72%. Rixi Moncada denuncia golpe electoral

Regeneración, 26 de diciembre de 2025. En redes destacan que tras casi un mes de incertidumbre, el conservador Nasry «Tito» Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras con el 40,26% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por otra parte, los candidatos Nasralla y Moncada denuncian fraude electoral e intervención extranjera en las elecciones.

Honduras

«Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar», festejó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después del anuncio en medio de una polémica desatada por el conteo de votos.

#Canal8 | ℹ️ En uno de los audios difundidos por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, se escucha al asesor argentino del Partido Nacional, Fernando Cerimedo: “La gente no está entendiendo el propósito del archivo JSON. El archivo JSON nada más es un archivo que se estructura a… pic.twitter.com/X0ykYlmy1b — Canal 8 (@Canal8_hn) December 24, 2025

«Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones», agregó.

Por su parte, el candidato opositor, el centrista Salvador Nasralla, con quien disputaba la presidencia y que obtuvo el 39,39%, denunció fraude y no reconoció el resultado electoral anunciado por el CNE.

Leyendo la declaratoria que compartió el @CneHonduras, en la página 7, Considerando 36 dice que se contabilizó 98.18% con 18,820 actas, y en la siguiente página, la 8, dice que fue el 97.86% con 18,757 actas. ¿Cual es el dato correcto? Creo que había prisa para esto.



Que cosas. pic.twitter.com/034Wk6KUdk — Leonardo Pineda (@leon_pinHN) December 25, 2025

«Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora (…)».

«El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo», denunció en sus redes sociales.

Por otra parte, Rixie Moncada escribió:

«En Honduras el CNE atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia…

«…, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del “presidente electo” es un fraude y una imposición extranjera».

Abunda

Por su parte, el candidato opositor Salvador Nasralla denunció el lunes pasado que los miembros del Consejo Nacional Electoral actúan bajo las órdenes del «crimen organizado” y no reconoce el triunfo de Asfura.

Además, acusó al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por el mandatario estadounidense, Donald Trump, de «fraguar» un fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria saliente Xiomara Castro, dijo horas antes de conocerse la noticia que el CNE en «abierta ilegalidad, consuma otro paso más para un golpe de Estado electoral» en Honduras.

En Honduras el CNE atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del “presidente electo” es un fraude y una imposición extranjera.



Traicionaron la Patria.



Los pueblos civilizados del mundo deben… — Rixi Moncada (@riximga) December 25, 2025

Señala

Cabe destacar que como ha sido público y notorio las elecciones estuvieron marcadas por denuncias de fraude.

Así como la divulgación de supuestos audios que sugerían un plan para alterar los resultados

La consejera propietaria del CNE, Cossette López, estuvo implicada en los audios divulgados por el Ministerio Público de Honduras.

Mismos que formaron parte de las investigaciones sobre posibles alteraciones al proceso electoral.

Por ello, el partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre), ha solicitado la anulación de la elección presidencial debido a estas irregularidades.

Datos

Entre el 1 y el 15 de junio 2025 la entonces consejera presidente del @CneHonduras cometió el delito de falsificación de documentos públicos, metiendo 8 párrafos nuevos a lo que previamente había aprobado el pleno del @CneHonduras (páginas 39 y 40 adjuntas de lo aprobado y lo… pic.twitter.com/qtmySjkQOr — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

Por otra parte, se resalta que el proclamado vencedor de las elecciones en Honduras, Asfura ha sido acusado en múltiples ocasiones y su nombre aparece en los Panama Papers.

En 2020 la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó una solicitud de antejuicio.

Esto, en su contra por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, vinculados al supuesto desvío de 29,4 millones de lempiras (US$1,12 millones) de la Alcaldía del Distrito Central entre 2017 y 2018.

El dinero del partido nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños. Este audio es ,luego de ser peritado en los Estados Unidos, absolutamente real. https://t.co/PDGtD8QEQg — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

La Corte Suprema de Justicia frenó el proceso al determinar que debía esperarse una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, dejando sin efecto la solicitud de los fiscales.

El expediente resurgió recientemente, lo que los partidarios del exalcalde atribuyeron a una «persecución política», denunciando que su difusión pública buscó dañarlo electoralmente.

¿No vieron este fraude los miembros de la misión de observación de la Unión Europea?



Ni tampoco los miembros de la misión de observación de la organización de estados americanos OEA?



Por eso estoy pidiendo que cuenten voto por voto 10,000 urnas que equivalen a 2 millones de… pic.twitter.com/ePxEljC9fZ — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

También vio abrirse otro frente en relación con su vínculo con Sulambiente, una empresa de gestión de desechos que recibió una indemnización millonaria tras un fallido contrato en San Pedro Sula, y de la que había sido accionista.

El nombre de Asfura también apareció en los Papeles de Pandora en 2021 como presunto accionista de una sociedad offshore registrada en Panamá llamada Karlane Overseas, creada en 2007 y usada para adquirir terrenos en Tegucigalpa.

Aunque esto despertó cuestionamientos éticos, no se consideró que hubiera cometido ningún delito.

Acusa

NASRY : Negar el conteo voto por voto de las inconsistencias administrativas presentadas los días 5, 10 y 13 de diciembre es privar al pueblo hondureño de la transparencia afectando la voluntad popular y debilitando la democracia. Es ese el tipo de gobierno que pretendes hacer… pic.twitter.com/FGMiZZ4GXh — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

