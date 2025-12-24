Hallan culpable a Javier N. del feminicidio de Cecilia Monzón

En diciembre se determina pena a Javier López Zavala por feminicidio. 2 cómplices tras la reja. Justicia para Cecilia Monzón ¡Ni una más!

Regeneración, 24 de diciembre 2025– La noche del 23 de diciembre, un tribunal del Poder Judicial de Puebla encontró culpables a la expareja de Cecilia Monzón Pérez, el político poblano Javier N., así como a sus cómplices, Jair N. y Silvestre N., del delito de feminicidio.

Justicia

Luego de más de 11 horas de audiencia y a más de tres años de que ocurrió el crimen, la abogada y activista feminista finalmente tendrá justicia.

🚨 METEN A LA CÁRCEL AL PRIISTA Javier López Zavala por el #Feminicidio de la Activista Cecilia Monzón



Se espera que le den 60 años de prisión al ExCandidato del PRI a la Gubernatura de Puebla en el 2010 por ser el autor intelectual que mandó a su sobrino a que contratara a un… pic.twitter.com/So4P0itxAa — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 24, 2025

Aunque ya se ha emitido una sentencia condenatoria por parte del tribunal, la pena que deberán cumplir aún no ha sido determinada.

Esto se debe a que el proceso judicial tiene una segunda fase, conocida como individualización de la pena.

En ella, el juez evaluará varios factores —como el nivel de participación de cada acusado y las circunstancias del crimen— para decidir cuántos años de prisión se asignarán a cada uno.

Decisión

La decisión se tomó después de un proceso legal que duró varios meses y que incluyó cerca de 80 audiencias.

El juez consideró que los tres acusados estuvieron involucrados en el asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

La abogada fue atacada a balazos mientras conducía su auto en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Según lo declarado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Javier N. planificó el crimen con anticipación y dio la orden de llevarlo a cabo.

Ejecución

Instruyó a su sobrino Jair N. , quien a su vez se comunicó con Silvestre N., señalado como el autor material del feminicidio.

La autoridad demostró que los implicados realizaron tareas de seguimiento y coordinación previas al ataque.

La audiencia concluyente dio inicio a las 8:00 horas del 23 de diciembre en el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla.

Durante la sesión, Helena Monzón, hermana de la víctima, reportó los avances del caso a través de sus redes sociales.

Condenas

«Hoy sentimos que estamos cerca de hacer que esto no quede sin castigo (…) condenas, eso es lo que quiero, ya quiero condenas (…)

También espero que no se imponga una sentencia injusta como en el 95 por ciento de los casos en México, manifestó al llegar al juzgado», manifestó.

Durante la jornada, se realizaron varios recesos, uno de ellos para que los acusados pudieran comer.

Fue cerca de las 18:00 horas cuando grupos feministas llegaron al lugar para mostrar su apoyo a Helena Monzón y colocaron girasoles en el exterior del juzgado.

Antes, Helena Monzón había mencionado que buscaría la pena más alta que la ley permite.

Resolución

Además, se quedó en el juzgado para esperar a conocer de manera formal los detalles de la resolución judicial.

La cual establece un precedente en uno de los casos más representativos de violencia feminicida en Puebla.

El feminicidio tuvo lugar el 21 de mayo de 2022, cuando Cecilia Monzón fue tiroteada mientras manejaba su camioneta en el Camino Real a Momoxpan, en Cholula.

Desde el inicio de las indagaciones, la Fiscalía desestimó el robo como motivo y señaló que se trataba de un crimen premeditado.

Derechos de mujeres

Cecilia Monzón era reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres.

Además, por mantener un proceso legal en contra de su expareja, Javier N., por el delito de violencia familiar.

Luego del asesinato, los tres involucrados fueron arrestados en diferentes momentos entre junio y julio de 2022.

Procesos

El proceso judicial estuvo marcado por retrasos y conflictos legales, lo que extendió el juicio por más de tres años.

A la par, se abrió un proceso penal distinto por violencia familiar, en el que Javier N. también fue hallado culpable.

A lo largo del proceso, la familia de Cecilia Monzón denunció demoras y pidió que el caso no quedara sin castigo.