Ataja México alza mundial de precios de alimentos

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) alertó 2º mes de incremento a alimentos. Riesgos si guerra en Irán dura más de 40 días

Regeneración, 4 de abril de 2026. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirmó el 3 de abril de 2026 que su índice de precios promedio se situó en 128.5 puntos, un incremento del 2.4% respecto a febrero.

En tanto que México destaca por sus políticas de soberanía energética y acuerdos patriotas entre todos los sectores para evitar alzas de gasolinas, productos y estabilizar la economía.

Sheinbaum

Y es que este es el segundo mes consecutivo de alzas, impulsado principalmente por la escalada del conflicto en el Cercano Oriente.

Asimismo, se han disparado los precios del petróleo y la energía, lo que encarece directamente la producción, el transporte y el procesamiento de alimentos.

Además, cerca de un tercio de los fertilizantes mundiales transitan por el Estrecho de Ormuz, ahora bajo amenaza.

Azúcar y Aceites Vegetales: Fueron los rubros con mayores saltos.

Y es que el azúcar subió un 7.2% debido a que los altos precios del crudo incentivan a Brasil a desviar caña de azúcar para la producción de etanol.

Los aceites vegetales subieron un 5.1% por la fuerte demanda de biocombustibles.

Cereales: El índice subió un 1.5%, liderado por un salto del 4.3% en el trigo, afectado por sequías en EE. UU. y la expectativa de menores siembras en Australia por el alto costo de los fertilizantes.

Advertencias para el futuro: FAO advierte que si el conflicto armado en Irán se prolonga por más de 40 días, los agricultores podrían reducir drásticamente el uso de insumos.

O, incluso cambiar a cultivos menos exigentes, lo que golpearía los rendimientos y mantendría los precios altos durante todo 2026 y 2027.

Acciones México

Por otra parte, el gobierno de Sheinbaum reforzará el paquete contra la inflación y la carestía para mitigar estos golpes antes de que termine el periodo de Pascua.

Así el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) está entrando en una fase de reforzamiento urgente.

Ante el aumento del 2.4% en el índice de la FAO y la presión del «superpeso» (que ronda los 17.70 por dólar).

Esto es que el Gobierno Federal busca evitar que el cierre de la Semana Santa se convierta en una «cuesta de abril».

Las medidas clave que se están discutiendo y aplicando en estas horas incluyen:

Aranceles Cero a la Importación: Se busca ampliar la lista de productos básicos (como el maíz blanco, el trigo y el sulfato de amonio para fertilizantes) que pueden entrar al país sin pagar impuestos, para compensar el alza de precios internacionales.

Subsidio al Diesel y Gasolina: Para frenar el impacto del petróleo a $112 dólares, el gobierno mantiene el estímulo fiscal al 100% en el IEPS para transportistas, evitando que el costo del flete se traslade directamente al precio del jitomate o el aguacate.

Precios de Garantía: Se están reforzando los pagos a pequeños productores de granos básicos a través de Segalmex, intentando blindar la reserva nacional de maíz y frijol frente a la especulación externa.

Acuerdos con Autoservicios: La Secretaría de Hacienda mantiene el diálogo con las grandes cadenas (Soriana, Chedraui, Walmart).

Esto, para asegurar que la canasta básica de 24 productos se mantenga por debajo de los $1,039 pesos en promedio nacional.

Entender

«El reto es mayúsculo porque, a diferencia de otras crisis, esta es importada por el conflicto en el Golfo Pérsico, lo que limita el margen de maniobra interno si los fletes marítimos siguen subiendo».

Lo citado dicen los portales, lo repite la Inteligencia Artificial e incluso lo dicen los gobiernos de derecha de todo el mundo, menos la derecha mexicana, que no entiende, ni quiere.