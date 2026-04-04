Tornados y lluvias al norte junto con ola de calor

Riesgo de tornados y calor extremo. Frente frío sobre el noroeste y norte. Vórtice polar tardío y además tormenta geomagnética G2

Regeneración, 4 de abril de 2026. El Frente Frío 43 se desplaza sobre el noroeste y norte del país, interactuando con una línea seca y la corriente en chorro subtropical.

Por ello, se advierte sobre el riesgo de formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas debido a rachas de viento de hasta 80 km/h y tormentas intensas.

Calor

Y es que mientras el norte enfrenta lluvias y granizo, gran parte del país sufre una ola de calor con temperaturas de hasta 45 °C en estados como Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

Al tiempo que se monitorea el fenómeno conocido como «tormenta negra» (tormentas de polvo o granizo intenso que oscurecen el cielo).

Lo que se indica por otra parte, es un fragmento residual del vórtice polar está afectando el norte de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Esto es, extendiendo condiciones de invierno con nevadas tardías y temperaturas muy por debajo de lo normal para abril.

Noroeste y Norte (BC, Son, Chih, Coah, NL, Dgo)

Sábado 4: Es la zona de mayor riesgo. El choque del frente frío con aire cálido generará rachas de 60 a 80 km/h y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Habrá lluvias fuertes con granizo.

Domingo 5: El frente se desplaza hacia el noreste. Las temperaturas bajan ligeramente en Chihuahua y Durango, pero se mantienen vientos fuertes (tolvaneras).

Lunes 6: Estabilización gradual, aunque persisten mañanas muy frías en zonas serranas (heladas en sierras de Chihuahua y Durango).

Noreste y Oriente (Tamps, SLP, Ver, Pue, Qro)

Sábado 4: Calor extremo previo al frente. Tamaulipas y San Luis Potosí superarán los 40 °C. Por la tarde-noche, incremento de nubosidad y potencial de tormentas eléctricas severas.

Domingo 5: El frente frío 43 recorre la región provocando un evento de «Norte» moderado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 50 a 70 km/h. Lluvias e intervalos de chubascos.

Lunes 6: Descenso de la temperatura máxima (refrescamiento) y bancos de niebla en zonas montañosas de la Sierra Madre Oriental.

Centro y Valle de México (CDMX, Edomex, Hgo, Tlax, Mor, Pue)

Sábado 4: Día muy caluroso y seco. Cielos despejados a medio nublados. Baja probabilidad de lluvia, pero alta radiación UV.

Domingo 5: Incremento de nubosidad por la tarde. Posibles chubascos aislados y rachas de viento por la entrada de humedad de ambos litorales.

Lunes 6: Se espera el día más «fresco» del periodo (máximas de 22-24 °C) debido al arrastre de aire del frente frío, con probabilidad de lluvias aisladas.

Pacífico Sur y Península de Yucatán (Gro, Oax, Chis, Camp, Yuc, QRoo)

Sábado 4 al Lunes 6: Esta región permanece bajo el control de una circulación anticiclónica.

Pronóstico invariable: Escasa probabilidad de lluvia y calor intenso. Estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán mantendrán máximas de 40 a 45 °C durante los tres días.

Se recomienda extremar precauciones por golpes de calor.

Occidente (Jal, Col, Nay, Mich)

4 al 6 de abril: Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Sin probabilidad de lluvias. Vientos de 40 a 60 km/h en zonas de costa y valles, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.

Tormentas Geomagnéticas

Tormenta Geomagnética G2: El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) emitió una vigilancia por una tormenta geomagnética moderada (G2) para el 3 y 4 de abril.

Esto es, causada por una eyección de masa coronal del Sol. Esto puede provocar auroras en latitudes altas y afectar sistemas eléctricos o satelitales.

Cabe destacar que en el contexto mundial se señalan inundaciones en África Oriental, específicamente en áreas de Kenia y Sudán del Sur.

Precisamente, donde las lluvias persistentes han causado desplazamientos masivos de población.