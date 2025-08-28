Ataque masivo: Misiles rusos contra Kiev, 8 muertos y 38 heridos

Mientras Kiev se recuperaba del ataque a civiles, Rusia lanzó misiles Crucero hacia la capital y otras regiones de Ucrania

Regeneración 28 de agosto 2025. Rusia lanzó un ataque aéreo a gran escala sobre ciudades ucranianas la noche del 27 de agosto. Atacaron Kiev con misiles y apuntaron a regiones alejadas de las líneas del frente.

Al menos ocho personas murieron en el ataque, incluido un joven de 14 años, informaron las autoridades.

Otras 38 personas resultaron heridas, y 30 de ellas fueron hospitalizadas, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Entre los heridos hay varios niños.

Está claro que Rusia no sabe bombardear como Israel. La primera foto es con la que la UE denuncia el "bombardeo" de su sede en Kiev, sin ningún herido. La segunda es cómo quedó la sede española de Médicos del Mundo en Gaza, con 8 muertos. La UE solo protestó por lo primero. pic.twitter.com/bXxNrdbweO — Pascual Serrano (@pascual_serrano) August 28, 2025

Sirenas antiaéreas

Las sirenas antiaéreas sonaron en Ucrania, y se instó a los residentes a buscar refugio mientras Rusia lanzaba misiles hipersónicos y drones durante la noche.

Al menos cuatro aviones MiG-31 (aviones de combate armados con misiles Kinzhal) despegaron durante el ataque.

Kiev fue sacudida por explosiones mientras Rusia bombardeaba la capital con drones y misiles balísticos , dañando viviendas, oficinas y escuelas por toda la ciudad.

Un edificio de apartamentos de cinco plantas recibió un impacto directo y quedó completamente destruido.

Aún se está determinando la información sobre las víctimas y los daños.

Rescate

Putin respondió a los ataques ucranianos a las refinerías con el lanzamiento de 530 drones y 10 misiles balísticos sobre zonas civiles de Kiev. Hay por lo menos 10 muertos, entre ellos una niña de 8 años, y 48 heridos. pic.twitter.com/hFYddDBekS — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) August 28, 2025

Actualmente se está llevando a cabo un gran esfuerzo para limpiar los escombros y rescatar a las víctimas que pudieran estar atrapadas bajo ellos.

La respuesta involucra a unos 500 rescatistas y 1000 trabajadores de emergencia, según informó el ministro del Interior, Ihor Klymenko .

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que decenas de drones sobrevolaban las regiones central y sur del país.

También se emitieron alertas aéreas para las regiones del extremo occidental de Ucrania, como las provincias de Ternopil, Lviv e Ivano-Frankovsk.

La Fuerza Aérea informó más tarde que Rusia había lanzado misiles balísticos hacia el centro de Ucrania.

Estación de trenes

Rusia atacó la estación de trenes de alta velocidad Intercity+, causando graves daños a uno de los trenes, según informó Ferrocarriles Ucranianos ( Ukrzaliznytsia ).

Sin embargo, todo el personal se había refugiado con antelación y no se reportaron heridos.

«Esta noche, Kyiv está siendo objeto de un ataque masivo por parte del estado terrorista ruso», afirmó Tkachenko.

Nuevas explosiones sacudieron Kiev mientras los equipos de rescate todavía buscaban víctimas bajo los escombros de los edificios alcanzados por misiles balísticos sólo horas antes.

Se enviaron servicios de emergencia a varios distritos de la ciudad. Tkachenko afirmó que los ataques dañaron más de 20 establecimientos, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad.

Se produjeron incendios en un edificio de oficinas de tres plantas y otro de 25 plantas en el distrito de Dniprovskyi.

Asimismo, varios drones se estrellaron en el terreno de un edificio de nueve plantas y varios coches en la zona se incendiaron.

En Shevchenkivskyi, el ataque provocó un incendio en un edificio residencial y dañó una oficina, una institución educativa y dos edificios no residenciales.

Impacto de un misil Ruso en edificio de la empresa Ukrspecsystemz en Kiev Ucrania, empresa que se dedica al desarrollo y producción de drones de largo alcance utilizados para ataques contra el territorio de Rusia.

Pero te dirán que se atacó una casa

pic.twitter.com/vGKMER8W5w — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 28, 2025

En el distrito de Solomyanskyi, una casa se incendió. También se registraron daños en los distritos de Holosiivskyi, Obolonskyi y Desnianskyi.

Influencia internacional

La Casa Blanca presiona para poner fin a la guerra en Ucrania, Rusia continúa ejerciendo presión sobre Kiev a través de constantes ataques a ciudades y ofensivas terrestres.

Mientras el número de muertos aumenta, el Kremlin rechaza los pedidos de un alto el fuego y condena los esfuerzos europeos para brindar garantías de seguridad a Ucrania.

Esto es, insistiendo en que Rusia debe tener un papel que desempeñar para asegurar la seguridad futura de Ucrania.