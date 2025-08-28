Se expande la hambruna en Gaza, alerta Naciones Unidas

Gaza: Desde que comenzó el asedio total en marzo, los niños nos pedían cada vez más comida, En las últimas semanas nos piden morir

Regeneración, 28 de agosto 2025. Naciones Unidas alerta imparable hambruna en Gaza: En las últimas 24 horas, se registraron 10 nuevas muertes de palestinos.

Funcionarios de la ONU y agencias de ayuda advierten que la hambruna en Gaza es una realidad, con cada vez más niños muriendo de hambre.

En tanto, el asedio y los bombardeos de Israel continúan bloqueando la ayuda esencial para salvar vidas.

Expertos dicen al Consejo de Seguridad de la ONU que la hambruna en Gaza es “causada por el hombre”.

Sin embargo, Israel insiste en desconocer al sistema de monitoreo humanitario del hambre.

6 activistas han paralizado la etapa de hoy en Olot de la Vuelta Ciclista a España denunciando la participación de un equipo israelí mientras su país comete un genocidio en Gaza.

No me quiero ni imaginar cuando pase por Euskadi. Todo mi apoyo al boikot. pic.twitter.com/sCdrqgl2tU — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 28, 2025

En un duro discurso los funcionarios dijeron que la hambruna y el hambre generalizada en el enclave asediado son catástrofes planeadas.

Humanitaria

Joyce Msuya, jefa adjunta de asuntos humanitarios de la ONU, confirmó al consejo la hambruna en la provincia del centro-norte de Gaza.

Además, se espera que se extienda a Deir el-Balah y Khan Younis al sur a finales de septiembre.

“Más de medio millón de personas se enfrentan actualmente a la hambruna, la indigencia y la muerte”, declaró Msuya.

“Para finales de septiembre, esa cifra podría superar las 640 mil. Prácticamente nadie en Gaza está a salvo del hambre”.

Agregó que al menos 132 mil niños menores de cinco años corren riesgo de sufrir desnutrición aguda.

Además se espera que más de 43 mil de ellos enfrenten condiciones potencialmente mortales en los próximos meses.

“Esta hambruna no es producto de una sequía ni de ningún desastre natural”, dijo Msuya.

“Es una catástrofe creada, resultado de un conflicto que ha causado una gran cantidad de muertes, heridos, destrucción y desplazamientos forzados entre la población civil”.

Temprano el miércoles, el Ministerio de Salud de Gaza anunció 10 muertes más “debido al hambre y la desnutrición” en las últimas 24 horas, incluidos dos niños.

Esta cifra eleva a 313 el número total de muertes relacionadas con el hambre en Gaza durante la guerra, incluidos 119 niños.

Hambruna planeada

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, calificó el informe de la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

«Profundamente defectuoso, poco profesional y no cumple gravemente los estándares que se esperan de un organismo internacional…»

«...al que se le ha confiado una responsabilidad tan seria».

Sin embargo, en una declaración conjunta los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Estados Unidos, apoyaron al CPI y su labor.

Mientras tanto, en su propio y mordaz discurso ante el Consejo, la directora de Save the Children, Inger Ashing, acusó a las potencias mundiales de complicidad por inacción.

Niños

Ashing describió las clínicas «llenas de niños desnutridos» que ahora han quedado en silencio.

«Los niños no tienen fuerzas para hablar ni siquiera para gritar de agonía. Yacen allí demacrados, literalmente consumiéndose».

Los dibujos de los niños en los centros de apoyo de Save the Children en Gaza, narró, han pasado de representar esperanzas de paz y educación a simples deseos de comida y, cada vez más, de muerte.

“Desde que comenzó el asedio total en marzo, los niños nos pedían cada vez más comida, pan. En las últimas semanas, cada vez más niños han compartido que desean estar muertos”, dijo.

Un niño escribió: «Ojalá estuviera en el cielo, donde está mi madre. En el cielo hay amor, comida y agua».

Los ataques continúan

Los ataques israelíes cerca de los centros de distribución de ayuda gestionados por la controvertida GHF, respaldada por Israel y Estados Unidos, causaron la muerte de al menos 12 personas el miércoles.

Lo anterior, según personal médico. Cuatro de las víctimas murieron en el norte de Gaza mientras esperaban escasos paquetes de alimentos.

Tareq Abu Azzoum, de Al Jazeera, informando desde Deir el-Balah, dijo que las familias en Gaza se están “quedando sin estrategias de supervivencia”.

En total, las fuerzas israelíes mataron a 51 palestinos desde el amanecer del miércoles, según fuentes sanitarias.

Israel ha asesinado hasta la fecha al menos a 62 mil 895 palestinos en su guerra contra Gaza.

Un total de mil 139 personas murieron en Israel durante los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y más de 200 fueron capturadas.

Los ataques ocurren mientras las fuerzas israelíes continúan acercándose a la ciudad de Gaza, utilizando una fuerza abrumadora en su intento de ocupar el centro urbano, con tanques y aviones de guerra arrasando bloques residenciales enteros.

El martes, Israel lanzó panfletos en la zona de As-Saftawi y en la calle Al-Jalaa con órdenes de evacuación forzada para que los residentes se trasladen al sur del enclave.

Reunión en la Casa Blanca

Mientras tanto, en Washington DC, el presidente estadounidense Donald Trump recibió a altos funcionarios, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair y el ex enviado a Oriente Medio Jared Kushner, en una reunión para planificar la situación en Gaza después de la guerra.

La reunión, descrita a los periodistas como una “simple reunión política”, se produjo dos días después de que Trump dijera que esperaba un “final concluyente” a la guerra en Gaza.

Esto, en las próximas dos o tres semanas, a pesar de que las negociaciones de alto el fuego siguen en un aparente punto muerto.

Los expertos llevan mucho tiempo advirtiendo que la recuperación posbélica será casi imposible sin un plan claro para el día después.

Israel lleva tiempo afirmando que planea mantenerse indefinidamente en el enclave palestino.