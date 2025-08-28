Lanzan piedras a Milei en Buenos Aires

Javier Milei evacuado de un acto en Buenos Aires, Piedras, ramas, botellas y huevos a su vehículo en descubierta. Campaña electoral

Regeneración 28 de agosto 2025– El presidente argentino, Javier Milei, evacuado de un acto de campaña tras sufrir una serie de incidentes con manifestantes opositores que le arrojaron piedras, ramas, botellas y huevos contra el vehículo descubierto en el que se trasladaba.

Los opositores han arrojado piedras, ramas, botellas y huevos contra el vehículo en el que se trasladaba el presidente argentino, Javier Milei

Los manifestantes han expresado su malestar por las denuncias de corrupción, mientras que Milei ha dicho que «todo es mentira».

Corrupción

Sólo 200 metros y 5 minutos pudo hacer Milei en las calles de Lomas de Zamora y se fue apedreado, escupido y atropellando gente.



GOBIERNO TOTALMENTE ACABADO pic.twitter.com/tdoe9s1Gib — M (@MConurbasic) August 27, 2025

En medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho, los manifestantes han expresado su repudio a la gestión de Milei.

Así, su malestar por las recientes denuncias en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mismas negadas por el presidente, quien ha asegurado este miércoles que «todo es mentira». «Lo vamos a llevar a la Justicia», ha avanzado durante el evento.

El episodio ocurrió en la localidad de Lomas de Zamora, donde la Policía argentina intervino intervino con escudos para proteger al mandatario.

Esto, antes de trasladarlo en un auto blindado junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, el principal candidato oficialista en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en motocicleta.

De acuerdo con testigos, los disturbios han derivado en enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad.

Por otra parte, el portavoz presidencial Manuel Adorni, que ha calificado a los manifestantes de «militantes de la vieja política» y el kirchnerismo, aseguró en la red X que no ha habido heridos.

El incidente en plena campaña rumbo a las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de octubre a nivel nacional.

Y, donde el oficialismo busca consolidar su base de apoyo.

MILEI APEDREADO. A todo cerdo 🐷 le llega su San Martín pic.twitter.com/piDwE9crng — NOEMI ❤️💛💜 (@ThemisRoja) August 28, 2025

Alcalde

Horas antes de la manifestación, el alcalde de Lomas de Zamora, el peronista Federico Otermín, había considerado «absurdo» que el mandatario realizara una caravana en la localidad.

Ello, en medio del horario laboral, y había pedido a quienes se concentraran para protestar que lo hicieran «con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia».

Sobornos

Por otra parte, en redes se indica que la campaña electoral del Gobierno argentino se ha visto salpicada por un escándalo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó las acusaciones como una «operación política».

E incluso, dijo, impulsada por sectores «populistas» para desgastar al Ejecutivo de cara a los comicios.

El caso estalló tras la filtración de audios atribuidos al ex titular de la Andis y abogado cercano a Milei, Diego Spagnuolo, que describían un supuesto esquema de sobornos.

Lo anterior, en el contexto de la compra estatal de medicamentos. En las grabaciones se menciona al subsecretario Eduardo ‘Lule’ Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados.

Además de a Karina Milei como presuntos beneficiarios.

Audios

A raíz de la publicación de los audios, el Gobierno destituyó a Spagnuolo e intervino el organismo, además de anunciar una auditoría interna. La Justicia ya ha abierto una investigación al respecto.

Los dos episodios, la evacuación del presidente en Lomas de Zamora y la denuncia por sobornos en Andis, refuerzan la tensión política.

INTENTO DE MAGNICIDIO A MILEI. Le tiraron a la cabeza un BOTELLAZO. pic.twitter.com/gE0NzSRfQW — █►─𝕬𝖓𝖓𝖞𝖉𝖊𝖘𝖎𝖌𝖓'𝖘─◄█ (@Annydesigns) August 27, 2025

Argentina es un país que se encamina a unas elecciones legislativas con un clima de polarización creciente y con la figura de Milei en el centro de la controversia.