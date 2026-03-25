Ataques «sin precedentes» de EE. UU. e Israel contra Irán

Trump dice que hubo pláticas para terminar el conflicto con Irán, sin embargo, Teherán negó que hayan establecido contacto

Regeneración, 24 de marzo 2026– Israel y Estados Unidos han comenzado una nueva serie de ataques contra Irán, mientras que Teherán ha reanudado sus ataques contra países vecinos del Golfo y ha prometido atacar instalaciones eléctricas en Israel y otros estados de la región si sus plantas son blanco de ataque.

🚨🔥 ÚLTIMA HORA: Fuertes ataques de la Fuerza Aérea Israelí hace minutos contra una base avanzada de la Fuerza Aérea Iraní en la ciudad de Dezful, al oeste de Irán.



Israel y EEUU están ANIQUILANDO todas las capacidades militares de la República Islámica‼️ pic.twitter.com/TZKxIPlLw5 — Isaac (@isaacrrr7) March 21, 2026

Ataques israelíes

El ejército israelí anunció el lunes que había comenzado una segunda fase de ataques.

Esto ocurrió pocas horas después de que informara haber «iniciado una campaña amplia de ataques» contra objetivos de infraestructura en Teherán, sin proporcionar más detalles.

El corresponsal de Al Jazeera en Teherán, Suhaib al-Asa, reportó que el tamaño y la intensidad de las explosiones en la capital iraní fueron «sin precedentes».

Según Al-Asa, los sistemas de defensa aérea de Irán se activaron en la zona oriental de la ciudad.

Respuesta

Esto sugiere que Irán estaba respondiendo a los drones estadounidenses e israelíes que volaban sobre la zona.

Mohamad Elmasry, del Instituto de Estudios de Posgrado de Doha, comentó a Al Jazeera que la guerra parecía estar escalando.

“La situación es cada vez más alarmante, especialmente para la población de Irán”, indicó.

Añadió que las fuerzas estadounidenses e israelíes no solo han atacado bases militares, sino también hospitales, escuelas y más de 5. 000 hogares.

Bombas potentes

Mencionó que las fuerzas israelíes, en particular, han utilizado explosivos muy potentes, arrasando manzanas completas de viviendas.

“Estamos en peligro de entrar en una nueva fase”, añadió.

La agencia de noticias iraní Fars reportó un ataque contra un inmueble residencial en la ciudad de Khorramabad, al oeste de Teherán.

La agresión resultó en la muerte de un niño y dejó a varios heridos.

De acuerdo con Fars, al menos seis personas perdieron la vida en ataques a viviendas en Tabriz.

Daños

En total, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní ha informado que más de 80,000 edificios civiles han sufrido daños, algunos de ellos destruidos por completo.

Por supuesto, esta cifra incluye hospitales, escuelas, instituciones educativas y centros de la Media Luna Roja.

La reciente serie de ataques ocurrió el mismo día en que Donald Trump extendió el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

También anunció la suspensión de ataques a las plantas eléctricas iraníes durante cinco días.

Anuncio desmentido

Realizó este anuncio en su plataforma Truth Social, escribiendo en mayúsculas que Irán y Estados Unidos habían sostenido «conversaciones muy buenas y efectivas».

Afirmó que estas continuarían «durante toda la semana» y que podrían llevar a «una solución completa y definitiva» del conflicto.

La agencia de noticias iraní Mehr dio a conocer un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El mensaje sostenía que no ha existido comunicación alguna entre Teherán y Washington.

Según informes, EEUU lanzó misiles ATACMS desde Kuwait contra Irán.

Considerando el actuar Deberíamos ver mas ataques desde Irán a Kuwait en las próximas horas o días antes esto pic.twitter.com/3XIDAOQI1Y — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) March 24, 2026

Precios del petróleo

El ministerio indicó que las declaraciones de Trump buscaban bajar los precios del combustible y ganar tiempo para llevar a cabo planes militares.

De acuerdo con los medios estatales, el Consejo de Defensa del país manifestó que un ataque en

la costa sur de Irán y sus islas llevaría al cierre de las rutas en el Golfo.

«En tal caso, todo el Golfo Pérsico estaría en una situación similar a la del Estrecho de Ormuz por un largo período», decía el comunicado.

Muertes

Según el Ministerio de Salud de Irán, el número de fallecidos en el país durante la guerra ha superado los 1,500.

Los medios de comunicación y agencias internacionales ya reportan más de 3,000 muertes.

En Israel, 15 personas han perdido la vida debido a ataques iraníes.