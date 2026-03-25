Rescatan a más de 200 migrantes de un tráiler en Xalapa

La policía estatal comenzó un operativo intensivo, ayudando a los migrantes indocumentados a salir de la caja del trailer

Regeneración, 24 de marzo 2026– Más de 200 migrantes fueron asistidos en la cabina de un tráiler en Xalapa, Veracruz el lunes 23 de marzo por la tarde. Las personas indocumentadas estaban dentro del vehículo de carga, que fue llevado a un corralón en la calle Galeana, colonia Revolución.

En Xalapa, Veracruz, 229 migrantes centroamericanos fueron localizados en la caja de un tráiler; no tenían ni agua ni comida. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/RNEFlKImYp — N+ FORO (@nmasforo) March 24, 2026

Personas en la caja

Después de estacionar la unidad, el personal de Grúas Méndez de Xalapa se dio cuenta de que había personas en el interior de la caja.

Por esta razón, pidieron ayuda a las autoridades de seguridad.

Según los primeros informes, los gritos de socorro alertaron al personal del depósito de vehículos.

Así, confirmaron que había un gran grupo de personas dentro del tráiler y que se encontraban en condiciones de hacinamiento.

Protección Civil

Al lugar acudieron miembros de Protección Civil de Xalapa para ayudar en el rescate de los migrantes.

Hasta ahora no hay un número preciso, pero se cree que entre 200 y 250 migrantes fueron encontrados, incluyendo a menores.

José Manuel Pozos Castro, subsecretario de gobierno, llegó al lugar para coordinar las actividades de rescate y atención a las personas provenientes de Centroamérica.

Para su atención, fueron llevados a centros migratorios en Veracruz, del Instituto Nacional de Migración.

Tendencia

Este incidente en Xalapa no es un evento aislado, sino parte de una tendencia creciente observada en los últimos años.

Según la Secretaría de Gobernación (Segob), solo en la primera mitad de 2024, la migración irregular en México aumentó un 193% en comparación con el año anterior.

Se alcanzaron cifras récord de más de 712 mil personas detectadas.

Este gran volumen ha sobrecargado las rutas habituales, obligando a los traficantes a usar métodos cada vez más peligrosos.

Métodos

Como el hacinamiento dentro de cajas de tráileres para evitar los controles en estados clave como Veracruz.

La ubicación de Veracruz lo convierte en un punto crítico en la denominada “Ruta del Golfo”.

Estudios recientes y reportes de la zona muestran que este estado está constantemente entre los que tienen el mayor flujo migratorio y tráfico de personas.

Las carreteras que llevan del sur al centro del país, como la que pasa por Xalapa, son utilizadas por organizaciones criminales.

Estas redes aprovechan la infraestructura del transporte de carga para mover a cientos de personas al mismo tiempo.

Esto las expone a riesgos extremos de abandono y muerte, como se ha documentado en tragedias similares en la zona.