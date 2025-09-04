Alerta en el Pacífico: Huracán Lorena se desplaza hacia Baja California

Centro de Huracán Lorena al oeste de Cabo San Lucas, BCS. Vientos sostenidos de 129 km/h y desplazamiento de 24 km/h. Toca tierra el viernes 5

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. Las costas del Pacífico mexicano se preparan para el impacto del huracán Lorena, que ha evolucionado a categoría 1 y se desplaza hacia la península de Baja California.

Con base en la información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante la inminente llegada del ciclón.

📍 Su centro se localiza a 255 km al oeste de Cabo San Lucas, BCS., y 220 km al sur de Cabo San Lázaro, BCS.



📌 Efectos:



Viento: Se prevé viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo… pic.twitter.com/295BWJ8X0Q — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2025

Lorena

El centro de Lorena se localiza a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 129 km/h y un desplazamiento de 24 km/h en dirección noroeste.

Su amplia circulación ya está generando afectaciones. Para las próximas horas, las autoridades han emitido pronósticos que incluyen:

Lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en el centro y sur de Baja California Sur, intensas (de 75 a 150 mm) en Sinaloa y Sonora.

Así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Lo que nos espera: trayectoria y afectaciones

El pronóstico del SMN indica que “Lorena” se mantendrá como huracán categoría 1 en las próximas horas.

Sin embargo, se prevé que se degrade a tormenta tropical justo antes de tocar tierra en Baja California Sur, específicamente en la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Posteriormente, cruzaría la península y podría llegar a las costas de Sonora el sábado 6 de septiembre ya como un ciclón post-tropical.

Las autoridades han sido claras en su mensaje:

“Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, que podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos”.

Por ello, se hace un llamado a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil.

En algunos municipios de Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ya ha ordenado la suspensión de clases en todos los niveles hasta el viernes 5 de septiembre.

Acción

Por otra parte, se destaca un llamado a la acción: ¿Cómo mantenerse a salvo?.

La clave para afrontar un fenómeno de esta magnitud es la preparación. Las autoridades exhortan a la ciudadanía eEvitar salir de casa durante las lluvias.

Además atender los avisos del SMN y de las autoridades locales y asegurar techos, ventanas y puertas para evitar daños por vientos.

E incluso, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas e identificar los refugios temporales más cercanos.

Desde luego, en un ambiente saturado de información, es fundamental mantenerse actualizado a través de fuentes oficiales como el SMN y Conagua para evitar la desinformación.

Es momento de actuar con responsabilidad.

¿Ya tienes tu plan de emergencia listo?