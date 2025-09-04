Brugada anuncia plan de repavimentación a 250 km de vialidades

Brugada: Gran programa 2025-2026. El bacheo es una solución temporal, por eso la repavimentación integral en la CDMX

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha puesto sobre la mesa una ambiciosa estrategia para enfrentar uno de los problemas más comunes en la capital: los baches.

En un anuncio reciente, la mandataria dio a conocer un programa de pavimentación que, al concluir la temporada de lluvias, rehabilitará 250 kilómetros de vialidades primarias entre 2025 y 2026.

Para lograrlo, inversión de 2 mil 250 millones de pesos. 250 kilómetros repavimentados, distancia equivalente al trayecto de Ciudad de México al estado de Querétaro.

Un viaje diario para muchos, y una meta palpable para los ciudadanos.

Sabemos que la temporada de lluvias trae consigo diversas afectaciones en nuestra ciudad, una de ellas son los baches. Estos se generan por la gran cantidad de agua que cae pero nuestro compromiso es atenderlos y seguir trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos.… pic.twitter.com/VO3Tltylui — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 2, 2025

Brugada

Brugada subrayó que este no es el primer esfuerzo de su gobierno.

Durante su administración, se ha llevado a cabo un programa de mantenimiento en la red vial primaria que ha logrado atender un millón 27 mil metros cuadrados de vialidades.

Un dato que, de tan grande, es difícil de imaginar. Para ello, se han desplegado 500 trabajadores en 100 cuadrillas que, noche tras noche, salen a bachear.

Pero los baches son como una herida que no deja de abrirse. La Jefa de Gobierno lo reconoció en sus propias palabras:

Por la intensa lluvia que se registra en distintos puntos de la ciudad, el operativo #TlaloqueReforzado se encuentra desplegado en varios puntos de la capital.



Los operadores de los nuevos vehículos hidroneumáticos de @SEGIAGUA se encuentran atendiendo las incidencias que nos ha… pic.twitter.com/2e9wyMsfUZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 3, 2025

“El bacheo es una solución temporal, la solución permanente que resuelve la situación en las calles es la pavimentación”.

En este esfuerzo de mantenimiento, se han aplicado 250 mil toneladas de asfalto con una inversión de 700 millones de pesos.

Meta Clara

Para las nuevas obras, la administración ha invertido en la adquisición de 361 camiones y maquinaria especializada.

Este equipo se usará en vialidades clave como Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Insurgentes y Reforma.

Pero el problema no es solo del gobierno central. El deterioro de las calles es un reto compartido.

Por ello, en 2025, las alcaldías recibirán un incremento presupuestal conjunto de más de 4 mil millones de pesos, destinados a atender sus propias vialidades secundarias.

El mensaje de Brugada a la población es de tranquilidad:

“Estamos trabajando en este tema y lo vamos a resolver, vamos a salir bien; confíen en su gobierno”. Su compromiso es dar resultados.