Desalojan 20 familias por fuga de diésel en Atotonilco, esto se sabe

La fuga de diésel en la comunidad de Conejos, Atotonilco, Hidalgo; por presunta toma clandestina. El chorro de combustible llegó a 20 metros

Regeneración, 12 de diciembre 2025– Una fuga de diésel en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), se registró en Conejos, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, por lo que al menos 20 familias fueron desalojadas debido al riesgo que representaba la concentración del hidrocarburo en la zona.

Se registra una fuerte fuga de combustible en la localidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo pic.twitter.com/ZOxmVZHrcX — dinorath (@tharonid1) December 11, 2025

Fuga

De acuerdo con información policial, la fuga habría sido ocasionada por una toma clandestina.

Policías municipales y elementos de Protección Civil de Atotonilco de Tula informaron que el chorro de combustible alcanzó más de 20 metros de altura.

Esto originó que se esparciera rápidamente, llegando hasta los patios y techos de diversas viviendas.

En tanto, pobladores dijeron que el olor era intenso y el diésel comenzó a escurrir por las paredes de sus casas.

Afectaciones

La situación también generó afectaciones ambientales inmediatas, entre ellas la muerte de aves que quedaron cubiertas por el hidrocarburo derramado.

Como medida preventiva, personal de seguridad pública cerró la carretera intermunicipal Conejos–El Salto.

Mientras, elementos de Seguridad Física y personal de Ductos de Pemex, realizaron trabajos para controlar el escape y asegurar el área.

Esto se realizó en coordinación con elementos de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Atotonilco de Tula.

⛽⚠️ ALERTA EN HIDALGO POR GRANDE FUGA DE HIDROCARBURO



Este jueves, se registró una fuga de hidrocarburo en la comunidad de Conejos, Atotonilco de Tula, #Hidalgo, generando preocupación entre los habitantes. El derrame ocurrió cerca de una zona habitada. pic.twitter.com/Bfu0DMp70E — EL INFORMANTE.MX (@ElInformanteMX) December 12, 2025

Perímetro

Pemex confirmó que la fuga se controló, sin embargo el perímetro permaneció acordonado hasta la noche debido a los vapores y al combustible que aún se encontraba en el entorno.

De enero a septiembre aumenta el Huachicol en Hidalgo y se disparan tomas clandestinas de gas LP: IGAVIM.

De acuerdo con el observatorio ciudadano basado en datos de Pemex en 2025, Cuautepec de Hinojosa encabeza la lista con al menos 158 tomas en solo tres meses

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse alejada del sitio hasta que el riesgo sea completamente descartado.

Además, habilitó un albergue temporal para auxiliar a vecinos que resultaron afectados en sus casas.